VinFast tạm dẫn 1-0 trước xe Trung Quốc nhưng chưa thể ngồi yên vì họ cần làm điều này!

Năm 2025 ghi nhận những con số hết sức ấn tượng của VinFast về doanh số bán ô tô. Trong năm 2026, nhiều thông tin cho thấy VinFast sẽ giới thiệu bản nâng cấp cho 2 mẫu VF 5 và VF 6.

Anh nhận định như thế nào về điều này?

Trước hết, phải nói rằng trong năm 2025, VinFast đã rất thành công về mặt doanh số. Điều này cũng lý giải vì sao các bản nâng cấp của VF 5 và VF 6 sẽ xuất hiện.

Cá nhân tôi cho rằng năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng của VinFast, khi hãng đã thay đổi được nhận thức của người dùng, đặc biệt ở nhóm xe chạy dịch vụ. Thực tế cho thấy phần lớn xe dịch vụ trên thị trường hiện nay là xe điện VinFast.

Chính vì đã đạt mức doanh số gần 200.000 xe trong năm 2025 – một con số rất lớn với thị trường Việt Nam – nên để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, VinFast buộc phải làm nhiều hơn trong năm 2026. Muốn đạt được những con số tương tự, hãng cần mở rộng thêm tệp khách hàng, và đó là lý do các phiên bản nâng cấp của VF 5 và VF 6 được giới thiệu.

VinFast VF 5 có bản facelift là điều cần thiết. Ảnh: Hoàng Dũng

Theo tôi, VF 5 và VF 6 bản nâng cấp sẽ mang vai trò khác so với trước đây. Nếu các phiên bản cũ còn mang màu sắc xe dịch vụ, hướng tới mục tiêu khai thác kinh tế, thì các phiên bản mới sẽ phải tiếp cận nhóm khách hàng gia đình nhiều hơn. Vì vậy, tôi kỳ vọng xe sẽ có diện mạo chỉn chu hơn, được bổ sung thêm trang bị và điều chỉnh theo thị hiếu người dùng, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng cá nhân và gia đình.

Anh nhận định như thế nào về giá bán của hai mẫu xe này?

Với VF 5 và VF 6 mới, tôi nghĩ giá bán sẽ có tăng nhưng chỉ ở mức nhẹ. VinFast nhiều khả năng sẽ đi kèm các chính sách để đảm bảo giá xe không tăng quá cao, hoặc đưa giá về mức phù hợp hơn.

Chúng ta có thể thấy một ví dụ rất gần là VinFast MPV 7 – bản nâng cấp từ Limo Green. Trên bảng giá, mức chênh lệch ban đầu là 70 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó VinFast tung ra các gói khuyến mại để kéo giá xe xuống, và thực tế hiện nay các tư vấn bán hàng đang chào MPV 7 ở mức khoảng 720 triệu đồng.

Giá bán thực tế của VinFast VF MPV 7 thấp hơn đáng kể so với niêm yết. Ảnh: Hoàng Dũng

Điều này cho thấy VinFast vẫn giữ cách làm quen thuộc: ra bản nâng cấp với giá niêm yết cao hơn, nhưng dùng chính sách bán hàng để điều chỉnh giá thực tế. Vì vậy, theo tôi, VF 5 và VF 6 mới có thể tăng giá, nhưng mức tăng sẽ không đáng kể. Đặc biệt với nền giá hiện tại của VF 5 quanh 500 triệu và VF 6 quanh 600 triệu, mức tăng khoảng 5–10% đã là khá nhiều rồi.

Có ý kiến cho rằng VF 6 chỉ mới ra mắt khoảng 2 năm nhưng đã có bản nâng cấp là khá sớm. Anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ việc ra bản facelift sẽ giúp VF 5 và VF 6 có diện mạo tươi trẻ hơn, dễ nhìn và dễ chấp nhận hơn với người dùng. Ở thị trường Việt Nam, chúng ta đã quá quen với chu kỳ 2–3 năm là có facelift, nên nếu VinFast không làm, thậm chí còn có thể trở thành chủ đề để dư luận bàn luận ngược lại. Vì vậy, với tôi, việc facelift sau khoảng 3 năm là hợp lý.

Ngoài ra, cũng cần thừa nhận rằng nhiều hãng xe có doanh số thấp hơn VinFast vẫn có bản facelift đều đặn, nên với một hãng đang bán ra số lượng lớn như VinFast, việc làm mới sản phẩm lại càng có lý do. Nâng cấp là điều cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt.

Để duy trì sự hấp dẫn, VinFast VF 6 cần có bản facelift. Ảnh: Đại lý

Năm tới không chỉ VinFast mà cả xe Trung Quốc, xe Nhật hay thậm chí các hãng xe Hàn Quốc đang chững lại đều sẽ có những bước đi quyết liệt hơn để giành lại thị phần. Vì vậy, theo tôi, động thái lần này của VinFast là cần thiết và phù hợp với bối cảnh thị trường.

Không chỉ ô tô, VinFast cũng ghi nhận doanh số xe máy tăng trưởng ấn tượng. Mới đây, hãng đã hé lộ 7 mẫu xe mới, bao gồm cả những mẫu xe công suất cao.

Anh đánh giá như thế nào về chiến lược mới của hãng?

Thực ra tôi nghĩ đây là một động thái “bắt trend” của VinFast, khi nhiều hãng bắt đầu chuyển sang xe điện, trong đó có xe máy điện. Gần đây, chúng ta cũng thấy Honda nói khá nhiều về câu chuyện này. Tuy nhiên, các hãng lâu đời thường có phần chậm hơn so với những công ty mới hay start-up, bởi nền tảng cũ khiến họ khó thay đổi nhanh. Ở góc độ này, tôi cho rằng VinFast làm như vậy là đúng.

VinFast vừa công bố sẽ sớm sản xuất nhiều mẫu xe máy điện mới. Ảnh: VinFast

Xe máy vẫn là một thị trường cực kỳ tiềm năng tại Việt Nam, với lượng tiêu thụ mỗi năm lên tới hàng triệu chiếc. Trong bối cảnh Nhà nước, người dân và nhiều tổ chức ngày càng quan tâm đến môi trường và khí thải, việc VinFast đẩy mạnh xe máy điện là cần thiết. Thêm vào đó, các mẫu xe máy điện của VinFast có mức giá hợp lý, dễ tiếp cận, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp với túi tiền.

Với các mẫu xe máy điện hiệu năng cao, theo tôi VinFast muốn chứng minh rằng họ không chỉ làm được xe giá rẻ mà còn có thể làm xe cao cấp. Việc sở hữu những sản phẩm ở phân khúc cao hơn cũng là cách để khẳng định năng lực công nghệ và chất lượng, không thua kém các hãng xe lâu đời đã có mặt trên thị trường từ lâu.

Một thông tin khác cũng được nhiều người quan tâm là VF 8 sẽ có thêm phiên bản thay đổi hệ vận hành, hoặc là hybrid hoặc là REEV (Range Extended Electric Vehicle). Theo anh, động thái này của VinFast là như thế nào?

Thực ra tôi nghĩ đây là một nước đi chưa hẳn quá phù hợp, nhưng VinFast buộc phải làm. Như chúng ta thấy, Nhà nước đã có những động thái “bật đèn xanh” cho các dòng xe xanh hóa, như giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hay thậm chí có thể là lệ phí trước bạ trong tương lai đối với hybrid, PHEV. Ở góc độ đó, VinFast cũng muốn thể hiện rằng họ hoàn toàn có thể làm được hybrid.

Động cơ hybrid có chi phí sản xuất và R&D rất cao, không hề dễ triển khai. Vì vậy, hầu hết các hãng xe đều phải đưa hybrid lên các mẫu xe cao cấp trước, rồi sau đó mới dần phổ cập xuống phân khúc bình dân. Điều này đã diễn ra với các hãng lâu đời như Toyota hay Honda. Toyota bắt đầu với Camry, Corolla Cross, sau đó mới mở rộng sang các mẫu thấp hơn như Vios. Honda hiện cũng mới chỉ có CR-V và HR-V hybrid, với mức giá đều từ 800 triệu trở lên.

Người mua xe to như VF 8 thường mong muốn có sự linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng. Ảnh: Đại lý

VinFast cũng không nằm ngoài quy luật đó và sẽ phải có sự điều chỉnh tương tự. Theo tôi, thói quen sử dụng của người Việt là khi đã chọn xe kích thước lớn thì thường có nhu cầu dùng lâu dài và đòi hỏi sự linh hoạt cao trong vận hành. Vì vậy, rõ ràng VinFast sẽ phải tìm ra những giải pháp nhiên liệu tối ưu hơn, và hybrid là một hướng đi hợp lý trong bối cảnh hiện nay.

Ở chiều ngược lại, một số hãng xe trên thế giới đang tạm hoãn câu chuyện xe điện mà trở về với hybrid. Anh có nghĩ rằng VinFast cũng sẽ làm như vậy hay không?

Theo góc nhìn của tôi, trên thế giới hiện nay đang xuất hiện xu hướng quay trở lại các loại động cơ truyền thống hoặc động cơ lai điện như hybrid, plug-in hybrid. Tuy nhiên, với VinFast tại thị trường Việt Nam, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Chúng ta chưa từng thấy một hãng xe non trẻ nào thay đổi với tốc độ nhanh như VinFast, cũng như chưa có thị trường nào mà một hãng xe đầu tư hạ tầng trạm sạc phủ khắp từ Bắc vào Nam như cách VinFast đã làm tại Việt Nam.

VinFast có tốc độ tăng trưởng rất nhanh và đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần xe điện tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Vì vậy, theo tôi, VinFast sẽ tiếp tục đi song song cả xe điện lẫn hybrid. Lý do rất rõ ràng: lượng xe điện VinFast bán ra thị trường không hề nhỏ. Nếu tính sơ bộ, trong vài năm qua VinFast đã đưa ra thị trường gần 300.000 xe điện, kèm theo đó là một hệ thống trạm sạc với quy mô rất lớn. Họ sẽ không có lý do gì để từ bỏ xe điện, đồng nghĩa với việc từ bỏ toàn bộ hạ tầng đã đầu tư.

Trước đây, VinFast buộc phải làm mạnh xe điện để chiếm lĩnh thị trường và tạo rào cản với xe điện Trung Quốc. Nếu không có lợi thế về hạ tầng sạc, xe điện Trung Quốc có thể ồ ạt tràn vào Việt Nam, khiến thị phần bị chia nhỏ và thị trường trở nên rất lẫn lộn. Khi VinFast đã tạo được lợi thế đó, chúng ta có thể thấy nhiều hãng xe Trung Quốc hiện nay cũng phải điều chỉnh chiến lược, chuyển từ thuần điện sang động cơ đốt trong hoặc hybrid. Vì vậy, theo tôi, khi đã chiếm được vị thế dẫn dắt thị trường, VinFast không có lý do gì để từ bỏ xe điện.

Tôi đồng ý rằng tại châu Âu, Bắc Mỹ hay Trung Quốc đang có những điều chỉnh về chiến lược, nhưng cần nhìn nhận khách quan rằng các thị trường này không có một hãng xe nào giữ vai trò thống lĩnh như VinFast tại Việt Nam.

Cảm ơn những ý kiến của anh Đoàn Anh Dũng.