VinFast sẽ sản xuất loại xe điện mới: Là 'mỏ vàng' mà Tesla, BYD đang bỏ quên, khách hàng sẵn sàng chi thêm hàng trăm triệu đồng để nhận xe sớm

Ngày 17/5, tại Đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn Vingroup, nhà sáng lập công ty xe điện VinFast - tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chia sẻ công ty kỳ vọng sẽ hòa vốn vào thời điểm cuối năm 2024. Tuy nhiên một thông tin đáng chú ý hơn là ông Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast sẽ có 2 mẫu xe mới ra mắt trong tương lai: một mẫu bán tải điện và một mẫu xe điện cỡ nhỏ.

Thông tin chi tiết về 2 dòng xe này vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên dòng xe bán tải điện là một dòng xe đang có sức hút trên thế giới hơn bao giờ hết và đầy tiềm năng.

Hiện nay, Ford là hãng xe đi đầu về sản xuất xe bán tải điện với dòng xe F-150 Lightning. Nếu bước chân vào sản xuất dòng xe này, Ford sẽ là một đối thủ nặng ký đối với VinFast. Vậy dòng xe bán tải này đang được người tiêu dùng đón nhận ra sao?

Ford bắt đầu sản xuất những chiếc Lightning chạy hoàn toàn bằng điện vào cuối năm 2021 và thật bất ngờ khi nhu cầu của người tiêu dùng cao đến mức nhà sản xuất này không thể đáp ứng kịp các đơn hàng. Chiếc xe bán tải điện có giá 60.000 USD, đi được 370 km sau mỗi lần sạc đầy đã khiến người mua thật sự háo hức chờ đợi để nhận hàng dù phải chờ hàng tháng trời hoặc thậm chí lâu hơn. Vào năm 2022, Ford đã bán được 15.600 chiếc F-150 Lightning.

Ông Critchley, Giám đốc bán hàng của Ford ở Kingston, New York cho biết: “Khách hàng đang đề nghị trả thêm tôi rất nhiều tiền so với giá niêm yết. Có người đề nghị trả thêm 20.000 USD so với giá bán để có thể nhận xe sớm nhất có thể.”

Ông cũng chứng kiến khách hàng của mình bán những chiếc xe điện Tesla hoặc SUV để mua một chiếc Lightning. Một số khách hàng ở ngoại ô New York của ông cho biết đã quá chán ngấy với việc phải chờ đợi lâu nên họ đến các đại lý cạnh tranh và trả nhiều tiền hơn.

Ford đã nhiều lần tăng giá chiếc Lightning kể từ khi ra mắt. Những khách hàng chọn phiên bản Pro phải trả nhiều hơn ít nhất 20.000 USD so với giá 40.000 USD ban đầu.

Ivan Drury, quản lý cấp cao tại Edmunds, cho biết Ford có thể tính phí cao hơn nữa và khách hàng vẫn sẽ chấp nhận trả thêm tiền. Drury chỉ ra rằng giá giao dịch trung bình của một chiếc Lightning trong năm nay là 84.192 USD so với 64.331 USD cho chiếc xe tải F-150 tiêu chuẩn.

Ông nói: "Lightning là một giải pháp dành cho Ford. Công ty có hàng trăm nghìn lượt đặt trước và xe đã được bán hết cho đến năm 2024. Thị trường xe bán tải điện không hề hạ nhiệt."

Trong khi các hãng xe điện đang dốc sức cho những dòng xe như SUV, sedan hay ô tô điện mini thì xe bán tải điện lại chứng kiến sức hút mạnh mẽ hơn cả khi các hãng ra đến đâu,hot đến đấy chứ không riêng mình Ford. Cụ thể xe bán tải điện R1T nhỏ gọn của Rivian đã giành được nhiều lời khen ngợi trong cộng đồng ô tô. GMC đã nhận được sự quan tâm chưa từng có đối với chiếc xe bán tải điện Hummer trị giá 110.000 USD của mình. Xe điện Denali của hãng Sierra với trị giá 107.000 USD của thương hiệu sẽ được bán vào đầu năm 2024.

General Motors sẽ sớm bắt đầu sản xuất chiếc Chevrolet Silverado chạy hoàn toàn bằng điện trị giá 39.900 USD. Stellantis gần đây đã tiết lộ Ram 1500 REV, một chiếc xe bán tải hạng nhẹ chạy bằng pin điện.

Vì sao xe bán tải điện lại hot?

Trước đây xe bán tải không được lòng người dùng bởi tiếng ồn và chi phí nhiên liệu cao, tuy nhiên xe bán tải được đã giải quyết nhanh gọn được vấn đề này.

Tỷ lệ đón nhận xe bán tải điện của người tiêu dùng đang ngày càng tăng lên. Đây sẽ là một “chiến thần” trong ngành xe điện, ông Drury cho biết.

Bên cạnh đó, những chiếc bán tải điện như R1T và Hummer có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3 giây và Lightning hoàn thành nhiệm vụ trong vòng chưa đầy 4 giây.

“Tôi chưa từng nghĩ một chiếc xe tải lại nhanh đến như vậy”.

Jonny Lieberman, biên tập viên cấp cao tại MotorTrend, đã bắt đầu đam mê chạy điện khi mua một chiếc Rivian R1T vào tháng 6 năm 2022. Lieberman cho biết khả năng vượt địa hình của chiếc xe tải đã thuyết phục anh ấy chấp nhận lối sống xe điện.

Lieberman, một người dân sống ở Nam California, đã lắp một bộ sạc tại nhà để nạp ắc quy cho xe tải cho những chuyến phiêu lưu ngoài trời của mình. Anh ấy đi được 434km sau mỗi lần sạc đầy và chưa từng lo lắng về phạm vi hoạt động.

"Tôi đã thuyết phục nhiều người mua một chiếc Rivian. Hãy tưởng tượng thật tiện lợi khi không bao giờ phải đến trạm xăng nữa."

Vậy các ông lớn trong ngành xe điện liệu có bỏ qua miếng bánh béo bở này?

Tesla đã công bố kế hoạch về chiếc xe bán tải của mình, tuy nhiên lại nhiều lần thất hứa với người tiêu dùng và có vẻ như Elon Musk không mấy mặn mà với dòng xe này. Nếu đi đúng theo quỹ đạo ban đầu, Tesla Cybertruck đã có mặt trên thị trường gần 2 năm (từ đầu 2021 tới nay) nhưng tới giờ xe vẫn chưa thể đi vào lắp ráp hoàn chỉnh. Dây chuyền lắp ráp Tesla Cybertruck dự kiến chỉ có thể đi vào hoạt động từ giữa năm 2023, và mốc này vẫn có thể bị lùi thêm nữa. Về phía BYD - ông lớn xe điện đến từ Trung Quốc hiện nay vẫn chưa đưa ra thị trường dòng xe điện bán tải.