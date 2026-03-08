VinFast sắp sản xuất xe máy điện ở ngoài Việt Nam từ năm sau trong nhà máy hơn 26.000 tỷ đồng

Theo tờ Kompas của Indonesia, VinFast vừa chính thức xác nhận kế hoạch nội địa hóa bốn dòng xe máy điện tại thị trường này thông qua cơ sở sản xuất ở Subang, Tây Java - tổ hợp nhà máy có vốn đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng của hãng xe Việt. Tuy nhiên, mục tiêu này dự kiến sẽ bắt đầu đi vào thực hiện từ năm 2027. Trong giai đoạn đầu triển khai kinh doanh, toàn bộ các dòng xe máy điện của hãng vẫn được nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam theo hình thức nguyên chiếc (CBU).

VinFast sắp sản xuất xe máy điện tại Indonesia. Ảnh: Kompas

Ông Yordan Satriadi, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Phát triển mạng lưới phân phối xe máy điện của VinFast Indonesia, cho biết kế hoạch sản xuất tại chỗ đối với dòng xe hai bánh đã nằm trong lộ trình của công ty. Việc triển khai này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể nhằm đảm bảo tính ổn định và hiệu quả. Tại sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ và gặp gỡ diễn ra ở Jakarta vào ngày 5/3/2026, ông Yordan khẳng định xe máy điện dự kiến sẽ bắt đầu được sản xuất tại Indonesia vào năm 2027.

Trong giai đoạn ra mắt thị trường, thương hiệu xe điện đến từ Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng bốn mẫu xe máy điện gồm Flazz, Viper, Evo và Feliz II. Đây là những sản phẩm chiến lược sẽ xuất hiện đầu tiên tại quốc gia vạn đảo này. Ông Yordan cũng nhấn mạnh rằng VinFast đang bỏ ngỏ khả năng ra mắt thêm các mẫu xe bổ sung trong tương lai nhằm đáp ứng sát sao nhu cầu của người tiêu dùng nội địa, đồng thời hy vọng khách hàng sẽ đón nhận những sản phẩm phù hợp với thị hiếu riêng biệt của thị trường Indonesia.

Các dòng xe máy điện tại Indonesia sẽ được nhập từ Việt Nam trước, sau đó mới đổi sang sản xuất nội địa. Ảnh: Kompas

Bên cạnh việc chuẩn bị về mặt sản phẩm, VinFast cũng bắt đầu xây dựng mạng lưới phân phối xe máy điện thông qua việc hợp tác với sáu nhóm đại lý lớn. Thỏa thuận hợp tác này bao gồm kế hoạch mở khoảng 30 cửa hàng, được xây dựng dần dần trong năm nay tại các khu vực chiến lược như Jabodetabek, Tây Java, Đông Java và Bali. Bước đi này là một phần quan trọng trong chiến lược của VinFast nhằm xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Indonesia, tạo nền móng vững chắc trước khi chính thức khởi động dây chuyền sản xuất xe máy điện tại địa phương vào năm 2027.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên các mẫu xe này dự kiến cũng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng trong điều kiện giao thông tại khu vực. Việc nhập khẩu nguyên chiếc trong thời gian đầu giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất từ nhà máy của hãng trước khi quá trình chuyển giao công nghệ và sản xuất tại Indonesia hoàn tất.