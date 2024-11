VinFast sắp ra mắt xe chuyên chạy dịch vụ: Thế giới đã có chưa, mua về dùng hàng ngày được không?

VinFast có dòng xe mới, chuyên chạy dịch vụ

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của VinFast - xác nhận rằng hãng xe Việt sẽ có các mẫu xe chuyên dụng cho mục đích xe dịch vụ

Cụ thể hơn, VinFast sẽ có một dòng sản phẩm chuyên biệt, tối ưu cho mục đích sử dụng làm xe chạy dịch vụ. Trong thời gian tới, VinFast sẽ cho ra mắt một mẫu xe thuần điện được gọi là M-Green, "được thiết kế để phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ".

Bà Dương Thị Thu Trang giải thích rằng chữ M trong M-Green có nghĩa là "mini", ám chỉ chiếc xe "gọn hơn một chút so với VF 3". Thông tin do bà Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của VinFast còn đề cập rằng VinFast M-Green sẽ có giá rẻ hơn đáng kể so với VF 3.

Cùng trong bài phỏng vấn, bà Dương Thị Thu Trang cũng chia sẻ rằng VinFast sẽ đặt ra định hướng dòng xe Green chuyên sử dụng cho dịch vụ vận tải.

Hiện tại, VinFast có thể đang nghiên cứu và phát triển để có thể cho ra mắt một mẫu xe MPV 7 chỗ chạy điện. Mẫu xe này có tên LimoGreen, có thể được sử dụng cho dịch vụ vận chuyển cao cấp.

Trả lời phỏng vấn, bà Dương Thị Thu Trang khẳng định rằng VinFast VF 3 và VinFast M-Green có định vị và mục đích sử dụng khác nhau hoàn toàn. Bà cho biết: "M-Green được nghiên cứu và phát triển tối ưu cho việc chuyên chạy dịch vụ ngay từ đầu [...]".

Bà cũng cho biết rằng mẫu xe chuyên chạy dịch vụ nhỏ hơn VF 3 có thể tối ưu nhiều chi phí như chi phí đầu vào hay chi phí vận hành, bên cạnh đó thì xe cũng có "thiết kế phù hợp với nhu cầu di chuyển của thị trường dịch vụ".

Xe chuyên chạy dịch vụ?

Khái niệm xe dành riêng cho mục đích chạy dịch vụ thực ra không quá mới, nhưng có lẽ sẽ là một dòng sản phẩm có thể gây tiếng vang với riêng xe chạy điện.

Tại Việt Nam nhiều năm về trước, nhiều công ty taxi thường sử dụng một mẫu xe sedan được sản xuất nhắm đến phân khúc này, đấy là mẫu Toyota Vios phiên bản Limo.

Toyota Vios Limo là một trong hai mẫu xe thuộc dòng Toyota Limo mà hãng xe Nhật thiết kế dành riêng cho thị trường xe taxi tại khu vực Đông Nám Á; ngoài phiên bản Limo dựa trên Vios, Toyota còn có mẫu Limo dựa trên Corolla Altis.

Cùng với Việt Nam, các mẫu xe Toyota Limo còn có thể thấy tại Thái Lan, Indonesia, hay Phiippines.

Toyota Vios Limo làm xe taxi do một đơn vị tại Việt Nam vận hành. Ảnh: EurovisionNim / Wikipedia

Hiện nay, dòng xe thuần điện chuyên dịch vụ trên thế giới nổi lên hai mẫu xe, đó là Tata XPres-T EV của Ấn Độ và Didi D1 của Trung Quốc.

Tata XPres-T EV là một trong những mẫu sedan hạng A chạy điện phổ biến trong giới tài xế dịch vụ tại Ấn Độ. Ứng dụng BluSmart của Ấn Độ là một trong những đơn vị sử dụng nhiều mẫu xe này. Tata XPres-T EV có quãng đường di chuyển tối đa 277km, có thể sạc nhanh trong 145 phút.

Trong khi đó, Didi D1 là mẫu xe hatchback thuần điện 5 chỗ ngồi do Didi Chuxing hợp tác với BYD phát triển. Didi D1 mang nhiều trang bị phù hợp với mục đích sử dụng làm xe dịch vụ, như cửa trượt tự động, màn hình giải trí cho hàng ghế sau, bố trí ghế làm tăng không gian để chân...

Tata XPres-T EV.

Các mẫu xe chuyên chạy dịch vụ thường có trang bị giản lược so với phiên bản phổ thông. Các thông số kỹ thuật thường không thay đổi, nhưng đôi khi nhà sản xuất đưa ra mức bảo hành tốt hơn, đảm bảo doanh nghiệp và khách hàng đơn lẻ có thể yên tâm sử dụng.

Các mẫu xe chuyên dụng cho mục đích này thường có giá dễ tiếp cận hơn, nhưng đôi khi đây lại là một trở ngại với xe chạy điện. Nhiều hãng xe lớn trên thế giới vẫn đang cố gắng cắt giảm chi phí sản xuất để có thể ra mắt xe điện giá rẻ; chi phí đội lên chủ yếu tới từ pin của xe - bộ phận đơn lẻ có giá trị cao nhất.

VinFast M-Green với kích thước nhỏ hơn và giá thành thấp hơn VF 3 có lẽ sẽ trở thành chủ đề bàn tán nóng bỏng. Điều này hoàn toàn khả thi, bởi VinFast vẫn luôn đưa ra tùy chọn thuê pin, giúp giá mua xe ban đầu ở mức hấp dẫn nhất.

Ẩn số VinFast LimoGreen

Nếu như VinFast M-Green đã được hé lộ có kích thước nhỏ hơn VF 3, mẫu VinFast LimoGreen vẫn còn nhiều thông tin chưa được công bố - ngoài việc xe thuộc dòng MPV có 7 chỗ.

Ngay tại thị trường xe Việt Nam, các mẫu xe MPV 7 chỗ khá đa dạng về kích thước và giá thành, từ hạng phổ thông như Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova, hạng trung như KIA Carnival hay Volkswagen Viloran, hạng sang như Toyota Alphard, hay thậm chí hạng siêu sang như Lexus LM.

Tuy nhiên, theo chia sẻ thì mẫu MPV 7 chỗ của VinFast sẽ phục vụ phân khúc cao cấp; do vậy, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ nằm trong phân khúc hạng trung trở lên.

VF 9 là mẫu xe có kích thước lớn nhất trong dải sản phẩm của VinFast.

Trong dải sản phẩm hiện nay của VinFast, mẫu VF 9 là mẫu xe có kích thước lớn nhất, và có kích thước gần tương tự với KIA Carnival. Từ đây, nhiều phỏng đoán xuất hiện trên mạng xã hội cũng đã cho rằng mẫu MPV 7 chỗ này sẽ sử dụng chung khung gầm và chia sẻ nhiều chi tiết kỹ thuật với VF 9.

Phân khúc cùng hạng với KIA Carnival dường như cũng phù hợp với thị trường hơn, khi mẫu xe này cũng đã được một số đơn vị sử dụng cho dịch vụ vận chuyển cao cấp. Bản thân KIA Carnival cũng có kích thước đủ lớn, mang tới không gian sử dụng dễ chịu; ngay cả khi mở 3 hàng ghế, xe vẫn còn không gian để chứa hành lý.

Song, bạn đọc cần lưu ý rằng các thông tin này vẫn chỉ là phỏng đoán và có thể không khớp với kế hoạch của VinFast.