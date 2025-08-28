VinFast ra mắt Lạc Hồng 900 LX: Logo mạ vàng, khoang sau siêu rộng, có vách ngăn với hàng ghế trước, bản chống đạn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất

VinFast giới thiệu Lạc Hồng 900 LX. Ảnh: VinFast

Sau thời gian dài rò rỉ, VinFast đã chính thức công bố những thông tin đầu tiên về lô xe Lạc Hồng 900 LX tới giới truyền thông. Đây là mẫu xe đặc biệt, được sản xuất giới hạn dành cho khách hàng đặc biệt là Bộ Ngoại giao.

Lấy cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng”, Lạc Hồng 900 LX được thiết kế với nhiều chi tiết độc đáo. Xe có logo riêng biểu tượng cánh chim Lạc mạ vàng, chi tiết mô phỏng lưới tản nhiệt gợi đến hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Logo mang biểu tượng chim Lạc, được mạ vàng đặt nổi trên đầu xe. Ảnh: VinFast

Vào bên trong, điểm nhấn là khoang nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như vàng thật, gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa. Một số chi tiết ở vô-lăng, cửa gió điều hòa được mạ vàng thủ công. Hàng ghế thứ 2 siêu rộng, có cụm điều chỉnh điện riêng biệt, bệ đỡ chân. Ngoài ra, mẫu xe này còn có vách ngăn bằng kính giữa khoang trước và khoang sau, có điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Đặc biệt hơn, Lạc Hồng 900 LX còn có thêm phiên bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7, tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe Nguyên thủ. Thân xe bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ và khung gầm, cửa kínhvà vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới. Nhờ đó, xe có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51. Xe còn trang bị lốp run flat giúp có thể đi được 80-100km khi bị xịt.

Nội thất làm từ nhiều vật liệu quý. Ảnh: VinFast

Trước khi chính thức giới thiệu, mẫu Lạc Hồng 900 LX chống đạn đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe.

Ngoài ra, xe có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú… tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng.

Một số hình ảnh Lạc Hồng 900 LX: