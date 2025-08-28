Chiếc Toyota đã qua sử dụng này phù hợp với gia đình 9 người: Nhập Nhật, máy dầu, rộng hơn Kia Carnival, giá rao đắt hơn Mercedes GLC 300

Một chiếc Toyota Granvia đời 2020 đang được rao trên thị trường xe cũ. Theo tìm hiểu, đây là chiếc Granvia hiếm hoi được bán lại, thậm chí ghi nhận trên một số trang web thì đây là chiếc duy nhất. Odo được công bố là khoảng 65.000km với mức giá là 3,19 tỷ đồng.

Tại thời điểm ra mắt Việt Nam vào tháng 6/2020, mẫu Toyota Granvia có mức giá niêm yết 3,072 tỷ đồng và sau khi đăng ký biển số là không dưới 3,3 tỷ. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Quay trở lại chiếc xe rao bán, ngoại thất xe sơn màu đen bóng. Cảm quan tình trạng ngoại thất ở mức khá, lớp sơn vẫn bóng bẩy và các chi tiết như chóa đèn, viền chrome,... chưa có dấu hiệu ố mờ hay xuống cấp. Bộ mâm theo xe là loại 16 inch đa chấu.

Xe có kích thước tổng thể 5.265 x 1.950 x 1.990 mm. Chiều dài cơ sở 3.210 mm. Thông số trên cho thấy Granvia lớn hơn khá nhiều so với Kia Carnival, vốn lần lượt là 5.155 x 1.995 x 1.775 mm, chiều dài cơ sở 3.090 mm.

Bên trong nội thất, do Toyota Granvia được định vị cao hơn mẫu Hiace nên tới mang cảm giác cao cấp, sử dụng chủ yếu vật liệu da, gỗ và nhựa. Tông màu đen được sử dụng chủ đạo với phần ghế ngồi thương gia ở hàng sau được khâu hình kim cương. Xe có tổng cộng 9 chỗ ngồi sẽ phù hợp với những ai đang tìm kiếm xe rộng rãi phục vụ gia đình, nhưng mang thương hiệu Nhật Bản. Cảm quan tình trạng cabin vẫn ở mức ổn, ghế da không xuất hiện nhiều vết nhăn.

Các tiện nghi trong xe gồm ghế lái chỉnh điện đa hướng, hai ghế thương gia ở hàng hai ngả điện nhưng trượt tay và các ghế còn lại chỉnh cơ toàn bộ. Màn hình trung tâm 7 inch cảm ứng. Hệ thống giải trí có âm thanh 12 loa. Hệ thống điều hòa tự động có bảng điều khiển điều hoà riêng cho khoang sau. Xe có cửa trượt điện. Hàng ghế sau có cửa gió điều hoà và rèm che nắng riêng biệt. Mỗi hàng ghế trang bị nhiều ngăn và hộc để đồ, đèn đọc sách và đèn trần,...

Về mặt vận hành, Toyota Granvia sử dụng động cơ diesel 2.8L, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Toyota Granvia có một loạt công nghệ đáng chú ý, như ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trở khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và hệ thống 4 túi khí.

Một số hình ảnh của Toyota Granvia 2020 đang rao bán lại: