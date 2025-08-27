Vừa ra mắt Việt Nam xe tay ga dân phượt thích mê: Sức mạnh và công nghệ vượt xe Honda, Yamaha, giá rẻ hơn

Mới đây, một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu cho biết đã chính thức đưa về nước một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới, phục vụ nhóm người tiêu dùng cần tìm dòng xe để đi đường dài. Tại sự kiện, đơn vị này cũng đã bàn giao những chiếc xe đầu tiên cho người đã đặt trước.

Cụ thể hơn, đơn vị nhập khẩu xe máy có trụ sở ở TP.HCM cho biết mẫu Zontes 368G đã chính thức được bán ra. Mẫu xe này do Zontes - một thương hiệu của Trung Quốc - phát triển và sản xuất, phục vụ nhu cầu sử dụng xe cho di chuyển đường dài, có thể đáp ứng cả việc di chuyển trên đường xấu.

Zontes 368G chính thức được bán ra tại Việt Nam.

Với định hướng sử dụng để đi đường dài, Zontes 368G có thiết kế phần đầu lớn, tích hợp kính chắn gió nhằm phân tán gió ra khỏi người lái, giảm mệt mỏi. Đi cùng với đó, ghi đông cao kết hợp với thiết kế yên và vị trí để chân cũng tạo cho người lái tư thế ngồi thẳng, cũng nhằm giảm mệt mỏi khi di chuyển lâu.

Một số thiết kế khác cũng nhằm hỗ trợ di chuyển đường dài còn có bàn để chân nghiêng phía trước, ống xả đặt cao, cốp dưới yên dung tích 36 lít, hộc đồ phụ phía trước tích hợp cổng sạc điện thoại.

Thiết kế của Zontes 368G phù hợp để di chuyển đường dài.

Zontes 368G là mẫu xe tay ga phân khối lớn với dung tích xilanh 368 cc, cho công suất 38,22 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô men xoắn 40 Nm tại 6.000 vòng/phút. So với các đối thủ trong cùng phân khúc như Yamaha Xmax 300 hay Honda ADV350, Zontes 368G có công suất tốt hơn, một phần đến từ việc dung tích xilanh lớn hơn.

Mẫu xe Động cơ Công suất Tiêu hao nhiên liệu Zontes 368G Xilanh đơn 368 cc 38,22 mã lực / 40 Nm 3,5L/100km Yamaha Xmax 300 Xilanh đơn 292 cc 27,63 mã lực / 29 Nm 3,01L/100km Honda ADV350 Xilanh đơn 329,6 cc 28,83 mã lực / 31,5 Nm 3,4L/100km

Ngoài công suất, Zontes 368G còn có nhiều trang bị đáng chú ý, tốt hơn các xe trong phân khúc. Các trang bị hiện đại ít thấy trong phân khúc nhưng được trang bị sẵn trên Zontes 368G có thể kể tới như tay nắm sưởi điện, camera hành trình trước-sau kết nối với màn hình 8 inch, khóa phanh khi dừng giữa dốc, bình xăng mở nắp điện tử, gác chân phụ cho người lái, kính chắn gió chỉnh tay 5 cấp độ, phuộc trước hành trình ngược, và cả giám sát áp suất lốp.

Zontes 368G có nhiều trang bị hiếm thấy trong phân khúc.

Một trang bị khác cũng cần được nhắc tới là bánh xe. Zontes 368G trang bị nguyên bản với lốp bán địa hình và cặp vành căm có kích thước 110/70-17 ở bánh trước và 150/70-14 ở bánh sau.

Với vành căm, xe sẽ cho cảm giác vận hành êm ái hơn; đây cũng là trang bị ưa thích trên các mẫu xe được thiết kế với định hướng có thể vượt địa hình xấu. Điểm đáng giá cũng nằm ở việc xe sử dụng lốp không săm.

Vành nan hoa (vành căm) không săm là một trang bị nổi bật.

Ngoài các trang bị này, xe cũng có những trang bị an toàn, tiện nghi tương tự các xe khác trong phân khúc, như phanh đĩa trước-sau đều có ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo, kết nối điện thoại, khóa thông minh hỗ trợ kết nối 4G/GPS/Bluetooth.

Một điều thú vị là Zontes 368G được trang bị sẵn khung chống đổ làm bằng hợp kim, đèn trợ sáng, ốp gầm, bảo vệ tay lái - đây đều là phụ kiện người tiêu dùng thường lắp thêm sau khi mua xe.

Zontes 368G được cài đặt sẵn với 2 chế độ lái, đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau.

Đơn vị nhập khẩu cho biết Zontes 368G có giá bán lẻ 138 triệu đồng với cả 4 phiên bản màu. Đáng chú ý, mức giá này rẻ hơn so với hai đối thủ từ Yamaha Xmax 300 (140 triệu đồng, phân phối chính hãng), và Honda ADV350 (250 triệu đồng, nhập khẩu tư nhân).

Tuy nhiên, một số đại lý chính hãng của Honda Việt Nam đã nhận cọc cho mẫu ADV350, dự kiến ra mắt thị trường trong một vài tháng tới. Nếu mức giá ngang tầm hoặc hấp hơn, ADV350 vẫn sẽ có cơ hội cạnh tranh do đến từ thương hiệu lâu đời, trái với Zontes - thương hiệu mới, cần thời gian để xây dựng lòng tin nơi người tiêu dùng.