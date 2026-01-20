VinFast ở Việt Nam sẽ thế nào trong năm 2026?

Năm 2026, một loạt các chính sách có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến giao thông Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực. Các chính sách này không chỉ có tác động đến đời sống, mà còn cả thị trường.

Dưới đây là một số dự đoán về thị trường xe tại Việt Nam trong năm 2026.

1. Xe hybrid tăng trưởng mạnh 2. VinFast nắm thêm thị phần ô tô điện 3. VinFast duy trì vị thế tại mảng xe máy điện trước Honda, Yamaha

1. Xe hybrid gặp cú hích tăng trưởng

Một trong những điểm nhấn quan trọng của thị trường ô tô trong năm 2026 là chính sách ưu đãi thuế dành cho xe hybrid được triển khai từ ngày 1/1/2026. Theo đó, kể từ đầu năm nay, tất cả các dòng xe hybrid, bao gồm cả hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc ngoài (PHEV), sẽ chỉ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt tương đương 70% so với dòng xe xăng/dầu cùng phân loại. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí sở hữu xe hybrid sẽ rẻ hơn so với trước đây.

Điểm đáng chú ý, quy định mới không chỉ giảm trực tiếp số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp mà còn kéo theo lợi ích tiếp nối khi thuế giá trị gia tăng (VAT) và lệ phí trước bạ cũng được tính trên mức thuế tiêu thụ đặc biệt đã giảm.

Với điều kiện mức tiêu thụ nhiên liệu của xe hybrid phải thấp hơn ít nhất 30% so với bản chạy xăng cùng phân khối, những mẫu xe đạt tiêu chuẩn này được kỳ vọng mang lại "cú huých" đáng kể cho doanh số bán hàng trong năm.

Trong một tính toán, chi phí lăn bánh của Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid có thể giảm tới gần 200 triệu đồng nếu được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các hãng xe toàn cầu đã sớm chuẩn bị cho bước chuyển này bằng việc đưa loạt mẫu hybrid về Việt Nam, đặc biệt là các mẫu phổ thông đến từ Toyota, Honda, Suzuki, và các thương hiệu cao cấp như Lexus hay BMW. Gần đây nhất, Hyundai cũng đã bổ sung cho mẫu Santa Fe phiên bản Hybrid, có khả năng tiêu thụ nhiên liệu ngang các mẫu xe sedan cỡ B.

Chính sách thuế ưu đãi sẽ giúp giảm giá bán thực tế của xe hybrid từ hàng chục đến vài trăm triệu đồng mỗi chiếc, tạo thế cạnh tranh trực tiếp với xe xăng truyền thống. Điều này có thể thúc đẩy xe hybrid trở thành lựa chọn vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa bảo vệ môi trường.

2. VinFast tiếp tục gia tăng thị phần trong nước

Bất chấp chính sách thuế tạo điều kiện cho hybrid phát triển, VinFast vẫn sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ở cả phân khúc ô tô điện và mở rộng thị phần trên toàn thị trường xe nội địa.

Trong năm 2025, VinFast liên tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với dài sản phẩm xe thuần điện, đặc biệt là các mẫu nhỏ gọn phù hợp với đô thị như VF 3 và VF 5. Trong cả năm, VinFast đã bán được hơn 175.000 chiếc ô tô - tăng trưởng 201% so với năm 2024, gấp gần 2,6 lần Toyota và tiếp tục duy trì vị thế số 1 toàn thị trường.

VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast và của toàn thị trường với doanh số gần 44,6 nghìn chiếc.

Bước sang năm 2026, VinFast tiếp tục được đánh giá là có lợi thế cạnh tranh khi dải sản phẩm tiếp tục được mở rộng. Đáng chú ý nhất là việc bàn giao các mẫu xe mới như Minio Green, EC Van, phiên bản gia đình của Limo Green, hay phiên bản nâng cấp của VF 3. Những sản phẩm này không chỉ nhắm vào người dùng phổ thông mà còn mở rộng tới nhóm khách hàng gia đình và thương mại, tạo thêm lớp sản phẩm giúp gia tăng thị phần trong nước.

Bên cạnh đó, VinFast cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều mẫu xe mới, trong đó có xe buýt điện EB 6 rất tiềm năng trong phân khúc xe đưa đón học sinh. Cùng với đó, hãng cũng được nhận định có thể cho ra mắt xe mới mang thương hiệu Lạc Hồng trong năm sau, giúp hãng dần lấn sân sang mảng xe sang.

Sản phẩm đa dạng là cơ sở cho kỳ vọng VinFast gia tăng thị phần mạnh mẽ trong năm 2026, nhất là khi thị trường dịch vụ di chuyển xanh đang phát triển tại các đô thị lớn.

3. Xe máy điện: VinFast đối đầu với Honda, Yamaha

Trong phân khúc xe hai bánh, diễn biến thị trường năm 2026 cũng hứa hẹn sôi động không kém. Quy định cấm xe máy xăng tại vành đai 1 Hà Nội từ tháng 7/2026 đã được chính phủ phê duyệt nhằm giảm ô nhiễm không khí, tạo lực đẩy đáng kể cho thị trường xe máy điện.

Quy định này dự kiến khiến nhu cầu sở hữu xe máy điện tiếp tục tăng mạnh ở khu vực nội đô và các tỉnh lân cận, khi người dân tìm kiếm phương tiện phù hợp để di chuyển mà không bị hạn chế giao thông.

Trong bối cảnh đó, VinFast vẫn là hãng cung cấp nhiều lựa chọn xe máy điện nhất thị trường Việt Nam, từ dòng xe liền pin đến xe đổi pin, và có cả sản phẩm xe hai pin, phủ từ phân khúc xe dành cho học sinh cho đến các phiên bản cao cấp, giúp hãng tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

VinFast có thể sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ở cả mảng xe máy điện tại Việt Nam trong năm 2026.

Các chương trình khuyến mãi, thu đổi xe máy cũ lấy xe máy điện mới dự đoán cũng sẽ được VinFast triển khai rộng rãi trong năm 2026 để thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang điện nhanh hơn.

Theo các thông tin không chính thức, VinFast cũng đang mở rộng dải sản phẩm xe máy điện với các mẫu xe thuần thể thao. Các mẫu xe này có thể sẽ trở thành lựa chọn rất thú vị nếu tận dụng được mạng lưới trạm đổi pin, giúp người dùng thoải mái tận hưởng sức mạnh của xe mà không lo việc sạc pin.

Với vị thế hiện nay và các ưu thế sẵn có, VinFast đang chiếm ưu thế so với các đối thủ truyền thống như Honda và Yamaha, vốn có danh mục xe máy điện còn khá hạn chế tại thị trường Việt Nam. Mặc dù Honda vẫn chiếm thị phần lớn ở mảng xe máy truyền thống, các hãng xe Nhật đang đứng trước sức ép lớn để gia tăng lựa chọn xe máy điện trong danh mục sản phẩm của họ nếu muốn giữ thị phần trước làn sóng điện hoá đang bùng nổ.