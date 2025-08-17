VinFast Minio Green bị bắt gặp đang ‘bon bon’ trên phố: Xe nhỏ nhưng dáng cao, để lộ chi tiết không đề cập trong bảng thông số

Trên đường phố Hải Phòng, người đi đường bắt gặp ít nhất một chiếc VinFast Minio Green mang biển tạm đang chạy thử, vẫn phủ lớp ngụy trang ở ngoại thất. Đây không phải lần đầu tiên Minio Green lộ diện ngoài đời thực, tuy nhiên, lần này đặc biệt hơn là xe lăn bánh trên đường phố Hải Phòng và đeo biển số tạm - điều cho thấy Minio Green có thể đã được hoàn thiện, chờ ngày bàn giao.

Xi-nhan LED là điểm đáng chú ý của Minio Green. Ảnh từ video: FB

Ngoài ra, đáng chú ý, chi tiết đèn xi-nhan LED ở cụm đèn trước đã để lộ rõ. Đây là một trang bị không xuất hiện trong bảng thông số kỹ thuật hãng công bố. Theo thông số, xe có cụm đèn trước dạng LED projector còn đèn hậu là halogen.

Ảnh dựng đồ họa AI Limo Green trên đường. Ảnh: AP

Trước đó, mẫu ô tô điện mini này từng lộ diện mà không có lớp ngụy trang. So với ảnh đồ họa VinFast từng công bố, bản thực tế gần như giống hệt.

Ảnh thực tế Minio Green không có lớp ngụy trang nào. Ảnh: FB

Kích thước xe dài x rộng x cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.659 mm, khoảng sáng gầm 165 mm. Nhìn trong đoạn clip ghi lại cảnh Minio Green lăn bánh trên đường, có thể dễ dàng nhận thấy mẫu xe này cao gần bằng Mitsubishi Xpander và cao hơn Hyundai Grand i10, mặc dù đây là xe ở phân khúc mini.

Mặc dù là xe mini, xe có chiều cao tương đương các xe phân khúc lớn hơn. Ảnh từ video: FB

Khoang cabin dùng ghế nỉ, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng, điều hòa chỉnh cơ, màn hình màu đặt sau vô-lăng kiêm bảng đồng hồ và hệ thống giải trí âm thanh 2 loa, radio FM.

Động cơ điện công suất 20 kW (27 mã lực), mô-men xoắn 65 Nm, dẫn động cầu sau, tốc độ tối đa 80 km/h. Pin LFP 14,7 kWh cho phạm vi 170 km theo chuẩn NEDC, sạc tối đa 12 kW. Xe được trang bị phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, treo trước và sau kiểu MacPherson, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo và túi khí người lái.

Hiện Minio Green có giá niêm yết 269 triệu đồng. Mẫu xe này hiện có dây chuyền lắp ráp trong nhà máy VinFast ở Hà Tĩnh, cùng với EC Van và VF 3.