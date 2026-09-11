VinFast làm 'dậy sóng' thị trường xe điện tỷ dân: Tốc độ tăng trưởng mạnh nhất tháng, vượt Hyundai, Kia, có thể sắp thêm cả VF 5, VF 6 facelift, Lạc Hồng 900LX

VinFast gây chú ý tại thị trường xe điện Ấn Độ khi doanh số tháng 8 tăng gần 50%, trong khi nhiều hãng lớn "lao dốc". Hãng xe Việt còn tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm thêm những mẫu mới trong thời gian tới.

VinFast lội ngược dòng thị trường, tăng trưởng gần 50%

Theo số liệu bán lẻ ô tô điện tại Ấn Độ trong tháng 8/2026, tổng cộng 30.696 xe điện được đăng ký, giảm 6,78% so với tháng 7 nhưng tăng tới 51,89% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số ô tô cũng đạt 7,63%, cao hơn đáng kể mức 5,83% của tháng 8/2025.

Trong bức tranh chung có phần chững lại theo tháng, VinFast lại đi ngược xu hướng. Hãng bán lẻ 2.199 xe điện trong tháng 8, tăng 717 xe so với mức 1.482 xe của tháng 7, tương đương 48,38%. Thành tích này giúp VinFast đứng ở vị trí thứ tư trên thị trường xe điện Ấn Độ.

STT Hãng xe Doanh số bán lẻ tháng 8/2026 Doanh số bán lẻ tháng 7/2026 Chênh lệch Tăng trưởng so với tháng trước (%) 1 Tata 13.158 13.678 -520 -3,80 2 Mahindra 6.464 7.742 -1.278 -16,51 3 JSW MG 4.622 5.689 -1.067 -18,76 4 VinFast 2.199 1.482 +717 +48,38 5 Maruti 1.412 1.600 -188 -11,75 6 Hyundai 803 566 +237 +41,87 7 Kia 645 470 +175 +37,23 8 BYD 543 749 -206 -27,50 9 BMW 274 369 -95 -25,75 10 Toyota 161 123 +38 +30,89 11 Mercedes 114 165 -51 -30,91 12 Tesla 116 115 +1 +0,87 13 Citroen 44 51 -7 -13,73 14 Volvo 33 49 -16 -32,65 15 Các hãng khác 108 80 +28 +35,00 — Tổng cộng 30.696 32.928 -2.232 -6,78

Tốc độ tăng trưởng của VinFast cao hơn nhiều thương hiệu quen thuộc tại Ấn Độ. Hyundai đạt 803 xe, tăng 41,87%, trong khi Kia bán 645 xe, tăng 37,23% so với tháng trước. Toyota cũng tăng 30,89%, còn nhóm các hãng khác tăng 35%, tuy nhiên chỉ là số lượng rất nhỏ.

Điểm đáng nói nằm ở diễn biến theo tháng: trong khi 3 hãng xe chiếm phần lớn thị phần xe điện là Tata giảm 3,80%, Mahindra giảm 16,51% và JSW MG giảm 18,76%, VinFast lại tăng gần 50%. Đây là một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất của bảng doanh số tháng 8.

VinFast có một tháng tăng trưởng tốt nhất thị trường xe điện tại Ấn Độ. Ảnh: Cardekho

Động lực nào cho VinFast tăng tốc?

Kết quả trên xuất hiện trong bối cảnh VinFast đang đẩy mạnh hiện diện tại Ấn Độ. Theo RushLane, hãng đã bắt đầu sản xuất VF 6 và VF 7 tại nhà máy ở Tamil Nadu, đồng thời đang thử nghiệm một mẫu VF 5 facelift với thiết kế phần đầu, cụm đèn và nội thất được làm lại.

VF 5 facelift lộ diện trên đường phố Ấn Độ. Ảnh: Team BHP

Bên cạnh đó, VinFast còn khiến giới quan sát Ấn Độ quan tâm với loạt đăng ký bản quyền thiết kế mới. Hai mẫu xe được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại quốc gia này có VF 6 facelift và Lạc Hồng 900LX. Tuy nhiên, việc đăng ký kiểu dáng chưa đồng nghĩa với việc các mẫu xe này chắc chắn sẽ được bán tại Ấn Độ.

Tại Việt Nam, VF 6 facelift mới chỉ lộ diện trong nhà máy và được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chứ chưa ra mắt. Trong khi đó, Lạc Hồng 900LX đã được mở bán.

VF 6 facelift và Lạc Hồng 900LX được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Ấn Độ. Ảnh: Autocar

Cuộc đua xe điện tại Ấn Độ ra sao?

Thị trường xe điện Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh, khi tỷ lệ xe điện trong tổng lượng ô tô bán lẻ tháng 8 đạt 7,63%, tăng từ 5,83% cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tổng tỷ trọng của CNG/LPG, hybrid và xe điện đã đạt 41,95%, nhỉnh hơn mức 40,85% của nhóm xe xăng/ethanol.

Với VinFast, con số 2.199 xe trong tháng 8 chưa đủ để tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng với Tata, Mahindra hay JSW MG - 3 ông lớn tại Ấn Độ. Song, mức tăng gần 50% chỉ sau một tháng, trong khi thị trường chung đi xuống, là tín hiệu cho thấy thương hiệu Việt đang dần tạo được vị trí riêng tại thị trường xe điện tỷ dân.