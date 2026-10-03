VinFast Kinet: Tăng tốc 0–50 km/h dưới 6 giây, đổi pin tiện lợi

Khả năng tăng tốc nhanh tạo sức hút cho VinFast Kinet với người thích cầm lái, trong khi cấu hình hai pin và phương án đổi pin tăng độ thuận tiện trong thường nhật.

Mẫu xe còn được ưu đãi tới 6 triệu đồng trong chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2, đưa giá bán về chỉ còn từ 34 triệu đồng.

Động cơ 5.200 W, tăng tốc nhanh khi đi phố

Với người yêu thích phong cách thể thao, một chiếc xe đi lại hằng ngày cần có cả thiết kế khỏe khoắn và khả năng tăng tốc tốt. VinFast Kinet đáp ứng hai yêu cầu này với ngoại hình thể thao và động cơ Inhub có công suất tối đa 5.200 W.

Điểm nổi bật của Kinet là khả năng tăng tốc 0–50 km/h dưới 6 giây, đặc biệt hữu ích khi khởi hành sau đèn đỏ hoặc lấy lại tốc độ sau khi giảm ga. Người lái có thể cảm nhận chất thể thao qua cách chiếc xe phản hồi khi vặn ga. Công suất động cơ lớn cũng phát huy tác dụng khi xe lên dốc cầu, hầm hoặc chở thêm người.

Kinet còn được trang bị tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Khi phải dừng giữa lối lên hầm chung cư, văn phòng hoặc trung tâm thương mại, người lái có thể khởi hành trở lại thuận tiện hơn, hạn chế xe trôi lùi.

Bên cạnh đó, Kinet đạt tốc độ tối đa 90 km/h, đáp ứng cả những chuyến đi xa ngoài trung tâm đô thị. Xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau để kiểm soát tốc độ. Động cơ đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67.

Quãng đường lên tới 145 km, đổi pin thuận tiện

Cấu hình pin tiện lợi trên xe cũng là điểm thu hút những người lần đầu sử dụng xe máy điện. Mẫu xe này sử dụng hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh, cho phạm vi di chuyển lên tới 145 km. Phạm vi này phù hợp cho cả lịch đi làm lẫn những buổi gặp bạn bè hoặc giải quyết công việc ngoài giờ.

Đáng chú ý, người dùng có thể lựa chọn mua xe kèm pin hoặc thuê pin để đổi khi cần nạp năng lượng. Với phương án thuê pin, khách hàng chỉ cần tới tủ đổi pin V-Green, thay thế pin đã sử dụng bằng pin đã sạc đầy để tiếp tục di chuyển. Hiện tại, mạng lưới này đã phủ rộng tại nhiều tỉnh, thành phố và dự kiến đạt quy mô 150.000 tủ trong năm 2026. Cách này phù hợp với người khó thu xếp thời gian chờ sạc hoặc không thuận tiện bố trí chỗ sạc tại nhà.

Trong khi đó, người chọn mua pin có thể chủ động sạc theo điều kiện sinh hoạt. Hai phương án vì thế đáp ứng những điều kiện sử dụng khác nhau.

Khả năng tiếp cận mẫu xe còn được mở rộng nhờ chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2, áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026. Kinet có giá niêm yết 40 triệu đồng với phương án thuê pin và 49,9 triệu đồng khi mua kèm hai pin. Mức hỗ trợ tương ứng là 6 triệu đồng và 4,5 triệu đồng, đưa giá xe sau ưu đãi về 34 triệu đồng và 45,4 triệu đồng.

Chương trình dành cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang xe máy điện VinFast. Khách hàng mua dòng xe đổi pin còn được hỗ trợ 20 lần đổi pin miễn phí mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028, giảm đáng kể khoản chi năng lượng trong quá trình sử dụng.