VinFast hé lộ 3 mẫu xe mới; Mazda CX-5 "khai tử" bản xăng từ 3/2026

3 mẫu xe mới đăng ký của VinFast gây bão mạng liệu có phải “hồi sinh” Lux SA và Lux A?

Theo công bố từ Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam Công báo sở hữu công nghiệp số 452 tập A - Quyển 2, VinFast vừa nộp hồ sơ bảo hộ kiểu dáng cho ba mẫu xe mới gồm một sedan và hai SUV.

Hai mẫu do các nhà thiết kế quốc tế từng hợp tác với hãng thực hiện gồm một SUV dáng vuông vức với lưới tản nhiệt lớn đèn pha mỏng và một sedan fastback coupe với thân dài hơn 5 m phong cách thể thao mạnh mẽ.

Bố cục phác thảo khiến nhiều người liên tưởng đến Lux A trước kia. SUV thứ hai giữ logo chữ V khiến người dùng đồn đoán rằng đó có thể là phiên bản mới của Lux SA.

Tuy vậy VinFast chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về tên gọi cấu hình hay kế hoạch sản xuất.

Xe điện đầu tiên do Malaysia tự sản xuất Perodua QV-E chạy 445 km/sạc



Thương hiệu Malaysia Perodua vừa giới thiệu QV-E mẫu crossover điện đầu tiên phát triển tại nước này. Với giá 80.000 ringgit tương đương khoảng 510 triệu đồng.

Malaysia có ô tô điện đầu tiên. Ảnh: Perodua

QV-E sử dụng pin LFP của CATL động cơ 201 mã lực dẫn động cầu trước tăng tốc 0 đến 100 km/h trong 7,5 giây. Pin 52,5 kWh cho quãng đường tối đa 445 km theo chuẩn NEDC. Tuy nhiên bộ pin không được bán kèm người dùng phải thuê pin hàng tháng.

Nội thất bao gồm hai màn hình 10,25 inch với thiết kế gọn gàng và hiện đại, kích thước thân xe tương đương SUV nhỏ.

Perodua dự kiến bản nội địa sản xuất từ năm 2026. Hãng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 50% vào năm 2026 và đạt 70% vào năm 2030.

Mazda CX- 5 khai tử bản xăng từ 3/2026 tại thị trường Nhật Bản

Theo thông báo từ các đại lý tại Nhật Bản, phiên bản sử dụng động cơ xăng thuần của Mazda CX- 5 sẽ ngừng sản xuất từ tháng 3/2026. Từ nay chỉ có phiên bản mild - hybrid hoặc diesel nếu có được sản xuất tiếp.

Điều này đồng nghĩa với việc CX-5 sẽ bước sang kỷ nguyên xanh hóa, giảm phụ thuộc nhiên liệu xăng, hướng tới hybrid hoặc hybrid nhẹ.

Ở Việt Nam, CX-5 vốn được ưa chuộng nhờ giá dễ tiếp cận và vận hành ổn định; việc bỏ bản xăng có thể khiến người tiêu dùng cân nhắc, đặc biệt khách có ngân sách hạn chế và chưa sẵn sàng cho hybrid.

VinFast Minio Green về đại lý: Sẵn sàng giao khách, chạy 210 km/sạc

Ngày 3 tháng 12 năm 2025 một số chiếc Minio Green đã xuất hiện tại đại lý chuẩn bị giao đến khách đặt sớm trong tháng.

Với giá niêm yết 269 triệu đồng, Minio Green là mẫu xe điện cỡ nhỏ hướng tới phân khúc đô thị hoặc chạy dịch vụ. Xe có kích thước nhỏ gọn 3.090 x 1.496 x 1.659 mm tương tự một số mẫu hạng A. Nội thất cơ bản vô lăng D-Cut, ghế bọc nỉ, mâm sắt 13 inch kèm gương chiếu hậu chỉnh cơ.

Pin dung lượng 18,5 kWh cho quãng đường tối đa 210 km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC, tốc độ tối đa khoảng 80 km/h. Các chi tiết như đầu xe, đèn LED projector, logo chữ V mạ chrome vẫn được giữ nguyên tương đồng với mẫu VF 3.

