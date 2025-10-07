VinFast chính thức cho ra mắt mẫu Evo Grand vào cuối tháng 7/2025. Mẫu xe máy điện này có một số thay đổi đáng kể cả về thiết kế lẫn hệ thống điện so với nguyên mẫu Evo200 đã bán trước đó từ năm 2022.

Tới khoảng cuối tháng 9, những lô xe Evo Grand đầu tiên đã về tới đại lý; tới nay, xe gần như đã có mặt ở mọi cửa hàng và được chia sẻ là một trong những mẫu xe được quan tâm nhất. Tuy nhiên, do có một số khác biệt so với mẫu Evo200, nhiều người dùng băn khoăn chưa lựa chọn được mẫu xe phù hợp.

So sánh VinFast Evo200 và VinFast Evo Grand

VinFast Evo Grand lấy tên gọi Grand (nghĩa là to lớn) từ việc thiết kế đuôi xe kéo dài, tạo không gian thoải mái hơn và chỗ để chân tiện lợi hơn cho người ngồi sau. Ngoại hình xe còn có một số thay đổi khác như có thêm tấm ốp nhựa đen nhám ở sườn xe, thay tấm ốp nhựa bóng thành ốp nhựa ở mặt sau của yếm xe.

Ngoài ra, xe còn có một số khác biệt về mặt kỹ thuật.

Pin Evo200 lớn hơn, Evo Grand sạc đầy nhanh hơn

Về pin, VinFast Evo Grand có thể trang bị 2 pin, gồm một pin gắn sẵn trên xe có dung lượng 2,4 kWh và một pin tháo rời có dung lượng tương đương. Cần lưu ý rằng pin tháo rời được bán riêng với giá 5 triệu đồng.

Với pack pin liền xe, Evo Grand có thể đi được 134 km mỗi lần sạc; nếu sử dụng cả hai pin, xe có quãng đường tối đa lên tới 262 km.

VinFast Evo Grand và pack pin tháo rời.

Trên VinFast Evo200, mẫu xe này chỉ sử dụng một pack pin có dung lượng 3,5 kWh gắn liền với sàn xe. Quãng đường tối đa mà Evo200 có thể đi được với một lần sạc, theo công bố của hãng, là 203 km.

VinFast Evo Grand có ốp nhựa sần ở sườn xe.

Cả hai mẫu xe này đều sử dụng pin LFP, đều được đi kèm một bộ sạc có công suất 400 W. Trong khi Evo200 mất khoảng 10 tiếng để sạc từ 0-100%, Evo Grand chỉ mất khoảng 6,5 tiếng. Cần lưu ý rằng thời gian sạc của Evo Grand sẽ tăng lên gấp đôi nếu người dùng sạc cùng lúc 2 pack pin và cùng sạc từ 0-100%.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là mẫu Evo200 có thể rút ngắn thời gian sạc 0-100% trong 4 tiếng khi sử dụng bộ sạc 1.000 W được bán lẻ tại các đại lý của hãng. VinFast hiện chưa cung cấp bộ sạc công suất lớn hơn tương thích với Evo Grand.

Người dùng không sử dụng chung các bộ sạc của xe do khác điện áp, có thể gây hư hỏng.

Evo200 có công suất nhỉnh hơn

Về mô tơ, VinFast Evo Grand sử dụng mô tơ điện có công suất tối đa 2.250W; trong khi đó, Evo200 sử dụng mô tơ điện có công suất tối đa 2.500 W. Cả hai xe đều sử dụng động cơ in-hub tích hợp vào bánh sau.

VinFast Evo200.

Dù công suất có một chút khác biệt, cả hai xe đều có thể đạt vận tốc tối đa 70 km/h - đây cũng là tốc độ tối đa xe mô tô được phép chạy (nếu đường đạt đủ điều kiện) theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Evo Grand tiện nghi hơn

Một điều khác biệt nhỏ là Evo Grand chỉ nặng 92 kg, nhẹ hơn Evo200 khoảng 5 kg, do sử dụng pack pin có dung lượng nhỏ hơn. Trọng lượng thấp giúp xe dễ sử dụng hơn, nhất là khi phải dắt bộ trong bãi xe.

Song, cần lưu ý rằng pack pin tháo rời có trọng lượng khoảng 18 kg, nâng trọng lượng xe lên 110 kg - tương đương các mẫu xe tay ga 125cc.

Dung tích cốp của VinFast Evo Grand lên tới 35 lít nếu không trang bị pin tháo rời.

VinFast Evo Grand cũng đã được cải tiến cốp chứa đồ, nâng tổng dung tích lên tới 35 lít - lọt nhóm những mẫu xe có cốp lớn nhất thị trường xe máy phổ thông tại Việt Nam. Nếu lắp pin tháo rời, dung tích để đồ giảm xuống còn 16 lít - tương đương nhiều mẫu xe tay ga 110cc.

Trong khi đó, cốp để đồ của VinFast Evo200 chỉ đạt 22 lít.

Chọn VinFast Evo200 hay VinFast Evo Grand?

Với những khác biệt nêu trên, có thể thấy rằng VinFast Evo Grand phù hợp hơn với những người sử dụng trong môi trường đô thị, không thường xuyên có nhu cầu đi xa. Thời gian sạc 6,5 tiếng cũng đảm bảo pin đầy điện sau một đêm sạc, sẵn sàng cho hành trình của ngày tiếp theo ngay cả khi người dùng "đi sớm - về khuya".

Trong khi đó, pin tháo rời dường như phù hợp hơn với những người có nhu cầu di chuyển xa thường xuyên, hoặc người chạy xe dịch vụ.

Với VinFast Evo200, mẫu xe này có thể đáp ứng cơ bản nhu cầu của cả hai nhóm người dùng nêu trên, nhưng phải đánh đổi bằng quãng đường tối đa và dung tích cốp đồ thua thiệt một chút.

Hiện nay, VinFast đang niêm yết mẫu Evo Grand với giá 21 triệu đồng cho phiên bản thường và 18 triệu đồng cho phiên bản Lite dành cho học sinh - sinh viên (phiên bản này có một số khác biệt về pin, mô tơ so với bản thường), Evo200 là 22 triệu đồng không kèm pin.

Trên thực tế, nhiều đại lý đã bán Evo200 với mức giá trên nhưng bao gồm pin. Tuy nhiên, các đại lý cũng thông báo mẫu xe này đang rất khan hàng, khó để nhập về.

Bảng thông tin tổng hợp về VinFast Evo Grand và Evo200: