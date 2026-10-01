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VinFast được khen có 'tầm nhìn dài hạn'

Hương Cầm
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Hãng xe Việt đã làm gì?

Tiền Phong dẫn thông tin từ báo Ấn Độ cho biết, trong lúc các hãng xe điện toàn cầu đổ tiền săn kỹ sư phần mềm, chuyên gia AI và chuyên gia pin, VinFast chọn cách ngược lại: đào tạo từ giảng đường, từ trước cả khi ứng viên nộp đơn xin việc. Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn của hãng xe Việt.

Xe điện ngày nay là sự hội tụ của phần mềm, trí tuệ nhân tạo, pin và kết nối, nên các hãng xe phải tranh giành cùng một nhóm nhân sự với các công ty công nghệ.

Theo một bài viết đăng trên The Tribune, riêng ngành ô tô Đức thiếu khoảng 80.000 nhân lực lành nghề trong năm 2024, còn Anh ghi nhận hơn 14.000 vị trí tuyển dụng còn trống, những con số đủ nói lên nhu cầu nhân lực ở lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, VinFast đã hợp tác với 19 trường đại học và cơ sở giáo dục đại học, tập trung vào kỹ thuật ô tô, cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa và công nghệ thông tin. Hãng cung cấp thiết bị đào tạo, tài liệu kỹ thuật và đưa nội dung sửa chữa xe điện vào chương trình học, ví dụ như từ hệ thống pin, hệ truyền động đến phần mềm chẩn đoán. Sinh viên được thực tập tại các tổ hợp sản xuất và xưởng dịch vụ; ứng viên có kết quả tốt được ưu tiên xem xét tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Năm 2025, VinFast và Đại học VinUni thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược về công nghệ pin và vật liệu tiên tiến, mở ra cơ hội nghiên cứu chung, đào tạo kỹ thuật và thực tập cùng chuyên gia của hãng.

Báo Ấn Độ khen VinFast - Ảnh 1.

Cách làm này được VinFast mang sang các thị trường nơi hãng đặt nhà máy. Tại Ấn Độ, VinFast công bố mục tiêu tạo 3.000–3.500 việc làm trực tiếp tại nhà máy Tamil Nadu, trong đó khoảng 80% là sinh viên mới tốt nghiệp và học viên địa phương.

Đợt tuyển dụng đầu tiên, VinFast đã chọn 200 nhân sự địa phương; 344 sinh viên hệ cao đẳng tham gia tuyển chọn qua chương trình Naan Mudhalvan của bang Tamil Nadu.

Tại Indonesia, nhà máy Subang ban đầu có khoảng 1.700 lao động. VinFast đào tạo đội ngũ quản lý tại Việt Nam trong 3–4 tháng, đồng thời đưa chuyên gia Việt Nam sang Indonesia đào tạo kỹ thuật viên địa phương.

The Tribune dẫn lời chuyên gia quan sát Phạm Minh cho rằng với một thương hiệu xe điện, nhân lực phải là "lifeblood" xuyên suốt chuỗi giá trị từ nghiên cứu đến hậu mãi.

Ông Nguyễn Văn Việt, một người nghiên cứu nhiều năm về lĩnh vực vận tải, cho rằng những gì VinFast đang làm mang lại lợi ích cho cả ba bên, không chỉ riêng công ty.

"Mô hình này tạo ra giá trị cho cả ba bên liên quan: các công ty có được nhân tài đáp ứng yêu cầu của họ, các cơ sở giáo dục có thể cập nhật chương trình giảng dạy dựa trên nhu cầu thực tế, và sinh viên có được nhiều cơ hội nghề nghiệp chất lượng cao hơn", ông nói.


Tags

VINFAST

xe điện

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