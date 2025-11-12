VinFast đang làm xe hybrid?

Dưới đây là một số tin tức nổi bật trong vòng 24 giờ qua.

Chỉ khoảng 10 ngày sau khi chính thức ra mắt vào ngày 1/11, hai mẫu xe máy điện mới của VinFast mang tên ZGoo và Flazz đã chính thức về tới các cửa hàng đại lý trên toàn quốc.

Theo thông số, cả hai mẫu sử dụng pin LFP dung lượng 1,2 kWh, đi được khoảng 70 km mỗi lần sạc, trang bị động cơ điện in-hub 1.100 W ở bánh sau, tốc độ tối đa khoảng 39 km/h. Flazz có thêm tùy chọn gắn pin phụ, nâng quãng đường tới khoảng 135 km.

Mức giá niêm yết hiện là ZGoo 14,9 triệu đồng, Flazz 16 triệu đồng, nhưng đang được áp dụng ưu đãi giảm giá 12%, giúp mức giá sau chỉ còn lần lượt 13,112 triệu và 14,08 triệu đồng.

Một số hình ảnh bị rò rỉ trên Internet cho thấy Yamaha đang chuẩn bị cho ra mắt phiên bản đời mới của mẫu Exciter 155, trong bối cảnh Honda vừa giới thiệu bản nâng cấp của Winner X, nay mang tên Winner R.

Trong các ảnh lan truyền, 4 chiếc Exciter 155 đời mới đứng dàn hàng thực hiện TVC quảng cáo; dù phần đèn pha, đèn định vị và vị trí đèn xi-nhan vẫn giống phiên bản hiện tại, nhưng có một số tem màu mới.

Yamaha Exciter 155 hiện tại có công suất tối đa 17,7 mã lực / 14,4 Nm, trong khi Honda Winner R là 15,42 mã lực / 13,5 Nm. Có tin đồn rằng Exciter 155 mới có thể sử dụng đồng hồ TFT thay cho màn hình kỹ thuật số LCD, nhưng đây vẫn chỉ là tin đồn chưa được xác thực.

Ngày 11/11, đại diện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực II (phụ trách Cụm Cảng Hiệp Phước) cho biết đã tiếp nhận lô lớn ô tô nhập khẩu – lên tới 1.536 chiếc đang làm thủ tục nhập khẩu.

Trong đó, 1.522 xe nhập nguyên lô, 13 xe lẻ và 1 kiện hàng, chủ yếu từ khu vực ASEAN. Hai thương hiệu dẫn đầu là Toyota và Mitsubishi. Toyota dẫn với Innova (278 chiếc), Yaris (209) và Corolla Cross (82); Mitsubishi với Xforce (186 chiếc) và Destinator (170 chiếc).

Ngoài ra còn có các thương hiệu khác như Volkswagen Golf (147 chiếc), Volvo (109), Mercedes-Benz (19) và MG ZS (50), cho thấy thị trường xe nhập khẩu đang sôi động ở nhiều phân khúc.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 9 tháng đầu năm 2025, lượng tiêu thụ xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 131.503 chiếc, tăng 17% so năm trước; trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ tăng 6%, đạt 119.918 chiếc.

Hình ảnh giới thiệu dòng lốp của Sailun dành cho các mẫu xe mới của VinFast đang gây chú ý khi trong đó có đề cập đến một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy mẫu xe hybrid có thiết kế đầu xe giống mẫu VF 8 hiện hành. Đây là động thái khá bất ngờ của VinFast bởi hãng từng tuyên bố dừng kinh doanh ô tô động cơ xăng từ tháng 7/2022 và chỉ bán xe thuần điện từ xe máy tới ô tô.

Tuy nhiên, việc tham gia thị trường xe hybrid được đánh giá là hợp lý vì dòng hybrid đang phát triển nhanh tại Việt Nam và được thúc đẩy bởi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới từ năm 2026.

Hiện chưa rõ mẫu hybrid của VinFast sẽ thuộc nhóm MHEV, HEV hay PHEV; việc lựa chọn nền tảng PHEV được cho là phù hợp hơn vì hệ thống sạc hiện tại của hãng đã khá rộng khắp.

Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ bị xử phạt”, tuy nhiên thực tế hiện nay quy định pháp luật chưa xử phạt đối với hành vi này.

Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ (nguyên Tổ trưởng Xử lý vi phạm Đội CSGT đường bộ số 1, Công an TP Hà Nội) cho biết: “Luật chỉ quy định xử phạt khi đang điều khiển phương tiện chứ không khi dừng xe” – nên khi dừng chờ đèn đỏ sử dụng điện thoại thì luật không cấm.

Nếu việc người dừng xe mải sử dụng điện thoại khi đèn xanh bật nhưng không khởi động xe kịp có thể bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Dùng điện thoại khi đi xe máy bị phạt 800 000-1 000 000 đồng và trừ 4 điểm; trường hợp gây tai nạn bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm.