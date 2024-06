Xe điện tại Mỹ lập kỷ lục, vì sao 'giấc mơ' vẫn còn xa?

Thách thức

Những lo ngại về giá cả, phạm vi hoạt động và hạ tầng sạc pin đang là rào cản lớn nhất đối với sự phát triển xe điện tại đây.



Anh Jose Valdez (San Antonio) - chủ sở hữu chiếc Ford Mustang Mach-E chia sẻ: "Mọi người nghĩ rằng xe điện rất đắt đỏ. Nhưng một khi đã trải nghiệm, họ sẽ thay đổi suy nghĩ". Anh Valdez cho biết đã lắp đặt trạm sạc tại nhà với giá chưa đến 700 USD và rất hài lòng với khoản tiết kiệm được từ xăng xe và chi phí bảo dưỡng.

Tuy nhiên, câu chuyện của anh Valdez dường như chỉ là một trường hợp cá biệt. Một cuộc thăm dò mới đây đã cho thấy phần lớn người Mỹ không có hứng thú với việc mua xe điện.

Cuộc thăm dò do The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research và Energy Policy Institute (thuộc Đại học Chicago) thực hiện trên 6.265 người trưởng thành. Kết quả cho thấy những lo ngại về phạm vi hoạt động vẫn là một yếu tố đáng ngại. Bên cạnh đó, chi phí cũng là một yếu tố quan trọng khi mà các lựa chọn xe điện giá rẻ vẫn còn khan hiếm. Điều này cho thấy những thách thức mà kế hoạch thúc đẩy doanh số bán xe điện đầy tham vọng của Tổng thống Biden đang phải đối mặt.

Ảnh: carscoops

Giá xe điện, mặc dù đã giảm nhưng vẫn là một rào cản đáng kể. Giá trung bình cho một chiếc xe điện mới vào tháng 2 là 52.314 USD, giảm 12,8% so với năm trước nhưng vẫn cao hơn mức trung bình cho tất cả các loại xe mới là 47.244 USD. Giá cả là mối quan tâm đặc biệt của những người lớn tuổi khi gần 6/10 người cho rằng đó là lý do chính khiến họ không mua xe điện.

Nhiều người được hỏi cho biết việc không sống ở gần khu vực có trạm sạc là một rào cản lớn trong việc mua xe điện. 50% người dân sống ở khu vực nông thôn cho biết họ không có trạm sạc nào ở gần. Con số này giảm xuống còn 40% đối với cư dân thành thị. Tình trạng thiếu hụt cơ sở hạ tầng sạc pin, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, đang là một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc phổ cập xe điện tại Mỹ.

Ảnh: carscoops

Mặc dù hàng tỷ USD đang được bơm vào ngành công nghiệp xe điện, nhưng vẫn còn đó những rào cản đáng kể. Đặc biệt là nếu Mỹ muốn đáp ứng quy định mới của Cơ quan Bảo vệ Môi trường về việc 56% doanh số bán xe mới phải là xe điện vào năm 2032. Cuộc thăm dò này cũng phản ánh kết quả của năm ngoái và cho thấy rõ những thách thức trong việc thúc đẩy doanh số bán xe điện.

Hiện tại, chỉ 13% người trưởng thành ở Mỹ báo cáo sở hữu hoặc thuê xe hybrid chạy bằng xăng trong khi chỉ 9% sở hữu xe điện. Anh Caleb Jud (Cincinnati) - một người tiêu dùng thận trọng - đang cân nhắc việc mua một chiếc xe điện nhưng lại nghiêng về lựa chọn xe hybrid sạc điện. Anh giải bày: "Tôi lo lắng về việc xe điện không thể hoạt động trong thời tiết lạnh giá. Với xe hybrid sạc điện thì điều này không phải là vấn đề".

Cuộc tranh luận về việc lựa chọn xe điện vẫn tiếp tục. Rõ ràng là mặc dù có sự quan tâm nhất định, nhưng những lo ngại thực tế và cân nhắc về tài chính vẫn đóng vai trò quan trọng trong quyết định của người tiêu dùng. Con đường dẫn đến việc áp dụng xe điện rộng rãi có thể dài hơn và phức tạp hơn dự đoán.

Và cơ hội

Tuy vẫn còn rào cản đối với sự phát triển nhưng không thể phủ nhận xe điện cũng có nhiều cơ hội để chiếm lĩnh thị trường.

Theo đó, doanh số xe điện đã có mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2023 tại Mỹ.

Kỷ lục 1,2 triệu ô tô điện đã được bàn giao tại Mỹ vào năm ngoái, chiếm 7,6% doanh số bán ô tô vào năm 2023. Con số này tăng từ mức 5,9% vào năm 2022, theo dữ liệu gần đây từ Kelley Blue Book, báo Thanh niên dẫn lại.

Ảnh: VinFast

Tesla tiếp tục thống trị thị trường với 55% số lượng ô tô điện bán ra tại Mỹ vào năm ngoái. Tuy nhiên, một số hãng xe đang có được chỗ đứng với các mẫu mã mới, phạm vi di chuyển xa hơn.

Các hãng xe sang như Audi, BMW và Mercedes-Benz đều chứng kiến doanh số bán xe điện tăng trường trong năm 2023.

Các nhà sản xuất ô tô khác như Volkswagen, Volvo, Hyundai, Ford, VinFast đều có năm ấn tượng, khi nhu cầu xe điện ngày càng gia tăng.

Trong quý 1 năm 2024, dù tăng trưởng doanh số của dòng xe điện có dấu hiệu chậm lại, nhưng có những hãng vẫn tăng hơn 50%. Danh sách này gồm BMW, Cadillac, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes, Rivian và VinFast.



Mẫu xe điện của VinFast là VF 9 với phạm vi di chuyển 330 dặm (khoảng 531 km) xếp thứ 14 trong danh sách hơn 20 ô tô điện có phạm vi hoạt động xa nhất hiện nay tại Mỹ hiện nay.

Đây có thể xem là một bước tiến lớn cũng như cho thấy sự cải thiện đáng kể của hãng xe Việt Nam, con số này giúp chiếc SUV có thể tự tin cạnh tranh với các "ông lớn" xe điện tại thị trường này.