VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có bước tiến lớn tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới

VinFast đang vượt xa BYD và Tesla tại thị trường này.

Thị trường ô tô Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng 9/2026 khi lượng đăng ký xe tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xe thuần điện tăng 126%, theo dữ liệu VAHAN.

Xe hai bánh tăng 48%, xe du lịch tăng 41% và xe thương mại tăng 44%. Riêng xe thuần điện ghi nhận mức tăng 126%, tức hơn gấp đôi so với tháng 9/2025.

Đà tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu mua sắm trong mùa lễ hội tại Ấn Độ, cùng hiệu ứng từ nền so sánh thấp của tháng 9 năm ngoái. Khi đó, một bộ phận người tiêu dùng trì hoãn mua xe để chờ những thay đổi về thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) có hiệu lực từ ngày 22/9/2025.

Trong bối cảnh thị trường xe điện tăng trưởng nhanh, VinFast tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các thương hiệu xe điện có lượng đăng ký cao tại Ấn Độ.

Theo dữ liệu được tổng hợp từ VAHAN, VinFast ghi nhận 2.961 xe đăng ký trong tháng 9/2026, tăng khoảng 32% so với mức 2.238 xe của tháng 8.

Với thành tích này, hãng xe Việt Nam xuất sắc đứng ở vị trí thứ 4 toàn thị trường, vượt qua cả BYD (831), Hyundai (789) và Tesla (279). Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng số lượng xe VinFast đăng ký tại Ấn Độ đã đạt con số ấn tượng: 12.535 chiếc.

Xét toàn thị trường xe du lịch, VinFast đứng ngay sau Nissan, thương hiệu ghi nhận 2.960 xe đăng ký trong tháng. Trong khi đó, lượng đăng ký của một số thương hiệu lớn gồm Kia 26.555 xe, Toyota 27.652 xe, Hyundai 49.998 xe, Tata 56.972 xe, Mahindra 56.745 xe và Maruti Suzuki 168.744 xe.

Theo RushLane, hãng đã sản xuất VF 6 và VF 7 tại nhà máy ở Tamil Nadu, đồng thời một mẫu xe được cho là VF 5 facelift cũng đang được chạy thử với nhiều thay đổi ở thiết kế đầu xe, cụm đèn và khoang nội thất. Cùng với đó là hai mẫu MPV gồm VF MPV 7 và VF Limo Green e-taxi.

Theo kết quả bán hàng thực tế, VF 7 đang có sức tiêu thụ tốt hơn VF 6, trong khi mẫu xe hướng đến dịch vụ vận tải hành khách VF Limo Green ghi nhận nhu cầu cao hơn đáng kể so với VF MPV 7.

Trước đó, mẫu VF 6 cũng tạo dấu ấn khi được trao danh hiệu "Mẫu xe đáng tiền nhất năm" tại Autocar India Awards 2026. Với mức giá dưới 2 triệu rupee, mẫu SUV cỡ B này được đánh giá cao nhờ thiết kế gọn gàng, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế và được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Bên cạnh những mẫu xe đang được sản xuất và thử nghiệm, VinFast còn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho một số sản phẩm tại Ấn Độ. Trong đó có thiết kế được cho là VF 6 facelift và Lạc Hồng 900 LX. Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ thiết kế không đồng nghĩa các mẫu xe này chắc chắn sẽ được thương mại hóa tại đây.

Việc lập kỷ lục doanh số ngay tại thị trường hơn 1,4 tỷ dân được xem là dấu mốc đáng chú ý của VinFast trong chiến lược phát triển quốc tế. Kết quả này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng thị phần tại Ấn Độ lên khoảng hơn 7%, mà còn cho thấy khả năng cạnh tranh với nhiều thương hiệu ô tô lâu năm trên thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh này.