VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm nhà máy xe điện 13.000 tỷ đồng tại quê nhà

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện Vinfast Hà Tĩnh.

Theo đó, dự án đầu tư Nhà máy sản xuất xe máy điện Vinfast Hà Tĩnh do Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast là chủ đầu tư.

Dự án được triển khai thuộc một phần lô đất ký hiệu CN4-3 của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng) với diện tích mặt đất sử dụng khoảng 64,09 ha.

Mục tiêu hoạt động của dự án là đầu tư sản xuất các loại xe máy điện, xe đạp điện, xây dựng nhà xưởng và các hoạt động phụ trợ hỗ trợ sản xuất xe máy điện, xe đạp điện.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Sản xuất các loại xe máy điện, xe đạp điện, xây dựng nhà xưởng và các hoạt động phụ trợ hỗ trợ sản xuất xe máy điện, xe đạp điện.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 13.254 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 3.976 tỷ đồng, vốn huy động hơn 9.278 tỷ đồng.

Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến sử dụng khoảng 3.205 người, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về phía nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ, các cam kết và các nội dung khác quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các nội dung trong Hồ sơ đề xuất dự án; Sử dụng vốn góp của chủ sở hữu, vốn huy động theo đúng cam kết, huy động, bố trí nguồn vốn phù hợp với tiến độ thực hiện dự án đã đề ra.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh cho CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Dự án được đầu tư với tổng số vốn gần 80.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 460ha nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Nhà máy cung cấp các sản phẩm, dịch vụ: sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và thép dân dụng dùng trong xây dựng.



