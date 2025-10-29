VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt tham vọng "thống lĩnh" thị trường xe điện Philippines ngay trong năm 2026

Phát biểu tại sự kiện ra mắt cuộc thi thiết kế xe điện toàn quốc của VinFast Philippines, ông Antonio Zara, Giám đốc điều hành VinFast Đông Nam Á, đã thẳng thắn chia sẻ về chiến lược của hãng.

"Cột mốc đầu tiên của chúng tôi tại Philippines là trở thành thương hiệu BEV số một vào năm tới," ông Zara tuyên bố, ám chỉ mục tiêu cụ thể cho năm 2026.

Để hiện thực hóa vị trí dẫn đầu, số lượng xe VinFast cần bán ra sẽ phụ thuộc rất lớn vào tỷ lệ phổ cập thị trường xe điện chung của Philippines. Vị CEO này dự đoán tỷ lệ phổ cập xe điện tại quốc gia này vào năm tới có thể đạt mức 4 đến 5%.

Tuy nhiên, ông cũng thực tế nhìn nhận rằng việc cán mốc tham vọng này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, đặc biệt là tốc độ mở rộng của cơ sở hạ tầng trạm sạc trên cả nước.

VinFast chính thức mở bán VF 7 tại Philippines - Ảnh: Test Drive PH

Tham vọng này được đặt ra trong bối cảnh VinFast mới chỉ chính thức ra mắt thị trường Philippines vào năm ngoái. Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Philippines (CAMPI) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe tải (TMA) cho thấy, doanh số cộng dồn của VinFast Philippines tính đến hết tháng 9 (được hiểu là tháng 9/2025) mới đạt 115 xe.

Để hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng đột phá và vươn lên vị trí số một, VinFast đang ráo riết triển khai chiến lược mở rộng mạng lưới dày đặc. Ông Zara tiết lộ kế hoạch của VinFast là có ít nhất 30 đại lý trên toàn quốc vào cuối năm nay (2025). Bước sang năm 2026, công ty đặt mục tiêu nâng tổng số đại lý lên con số 50.

Song song với mạng lưới bán hàng, VinFast cũng tập trung mạnh vào dịch vụ hậu mãi. Hãng xe Việt đặt mục tiêu công nhận 100 xưởng dịch vụ của bên thứ ba vào năm tới để các đơn vị này hoạt động như các đại lý ủy quyền chính thức.

Theo ông Zara, các xưởng dịch vụ này sẽ có khả năng thực hiện bảo trì định kỳ, sửa chữa bảo hành và được trang bị các công cụ chẩn đoán chuyên dụng của hãng.

Song song với chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ (B2C), VinFast cũng đang tấn công mạnh mẽ vào mảng B2B (doanh nghiệp) tại Philippines thông qua nền tảng gọi xe Green GSM.

Mới đây, Green GSM đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Xentro Motors (AMRC Renewable Corporation), đánh dấu đối tác nhượng quyền taxi nước ngoài đầu tiên. Thỏa thuận này dự kiến cung cấp 2.000 xe điện VinFast Nerio Green cho dịch vụ gọi xe đồng thương hiệu "Green Xentro powered by Green GSM", một bước đi quan trọng hỗ trợ cho tham vọng tổng thể của hãng xe Việt tại thị trường này.