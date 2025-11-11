VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang hoạt động thế nào tại nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới?

Trong khi các phòng trưng bày xe điện tại Ấn Độ đang chứng kiến lượng khách tăng mạnh, hai thương hiệu toàn cầu – Tesla và VinFast – lại thể hiện hai chiến lược hoàn toàn khác nhau khi cùng bước vào giai đoạn bùng nổ của thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới, theo tờ ET Auto.

Tháng 10/2025 ghi nhận doanh số xe điện kỷ lục trên toàn Ấn Độ nhờ nhu cầu dịp lễ hội, hàng loạt mẫu xe mới ra mắt và mạng lưới sạc mở rộng. Theo dữ liệu từ hệ thống Vahan, VinFast, tân binh đến từ Việt Nam, đang cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý hơn Tesla, “người khổng lồ” Mỹ vốn vẫn thận trọng trong kế hoạch hiện diện tại Ấn Độ.

Hai người chơi – Hai chiến lược

Tesla đã theo đuổi kế hoạch vào Ấn Độ từ nhiều năm trước, nhưng sau nhiều vòng đàm phán thuế quan, hãng chỉ chính thức gia nhập thị trường vào giữa năm 2025. Lô Model Y đầu tiên được nhập khẩu và phân phối thông qua kênh tư nhân, với giá bán từ ₹59,89 lakh đến ₹67,89 lakh (chưa gồm thuế), tương đương 1,7 - 2 tỷ đồng. Tesla chọn phân khúc cao cấp, hướng tới người mua giàu có tại các thành phố lớn như Mumbai hay Delhi.

Tuy nhiên, phản ứng của thị trường chưa thực sự mạnh. Theo dữ liệu Vahan, Tesla mới đăng ký 118 xe trong năm 2025, trong đó chỉ 40 xe được bán ra triêng tháng 10 – con số khá khiêm tốn so với quy mô và danh tiếng toàn cầu của hãng.

Ngược lại, VinFast lại có khởi đầu sôi động hơn. Ra mắt tại triển lãm Bharat Mobility hồi tháng 1/2025, đây là bước tiến quốc tế đầu tiên của thương hiệu Việt ngoài khu vực Đông Nam Á. Hai mẫu VinFast VF 6 và VF 7, ra mắt vào tháng 9, được định giá từ ₹16,49 lakh đến ₹25,49 lakh (489 - 756 triệu đồng). Mức giá này hướng tới phân khúc xe điện tầm trung, nơi nhu cầu đang tăng trưởng nhanh nhất.

Chỉ riêng tháng 10, VinFast đã bán 131 xe, nâng tổng số đăng ký trong năm lên 204 xe, mức tăng trưởng là 2.083% so với tháng trước. Bước đi sớm giúp hãng xây dựng nhận diện thương hiệu nhanh, đồng thời củng cố niềm tin thông qua dự án nhà máy Tamil Nadu và kế hoạch mở 35 showroom tại 27 thành phố trước cuối năm 2025.

Thị trường tăng trưởng mạnh nhờ “hiệu ứng lễ hội”

Theo Liên đoàn Hiệp hội đại lý ô tô Ấn Độ (FADA), tháng 10/2025 chứng kiến doanh số xe điện chở khách tăng 57,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 18.055 chiếc so với 11.464 chiếc năm 2023. Tata Motors vẫn dẫn đầu (7.239 xe), theo sau là JSW MG Motor (4.549 xe) và Mahindra & Mahindra (3.911 xe).

Trong khi đó, xe điện thương mại tăng gấp đôi, đạt 1.767 chiếc, còn xe hai bánh và ba bánh chỉ tăng nhẹ. Lợi thế của VinFast là tận dụng đúng giai đoạn mua sắm sôi động để tăng khả năng nhận diện, trong khi Tesla vẫn bị giới hạn hoạt động tại hai thành phố lớn.

Chính phủ Ấn Độ cũng xác nhận Tesla chưa có kế hoạch sản xuất trong nước. Bộ trưởng Công nghiệp nặng Kumaraswamy cho biết: “Tesla chỉ muốn mở phòng trưng bày và bán xe nhập khẩu.” Điều này khiến việc mở rộng của hãng tiếp tục chậm lại do thuế nhập khẩu cao tới 70% và mạng lưới dịch vụ hạn chế.

Một bên bản địa hóa, một bên thận trọng

Trên bình diện toàn cầu, Tesla vẫn là biểu tượng của xe điện, giao gần 497.000 xe trong quý III/2025, doanh thu tăng 12% lên 28,1 tỷ USD nhờ thị trường Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược thận trọng tại Ấn Độ đang khiến hãng tụt lại phía sau các đối thủ có sự hiện diện địa phương mạnh hơn.

Ngược lại, VinFast xem Ấn Độ là nơi tăng tốc cho chiến lược toàn cầu, với nhà máy đang xây dựng và mạng lưới đại lý phát triển nhanh. Hãng tập trung vào phân khúc trung cấp – nơi người tiêu dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa giá cả, hiệu suất và khả năng sạc tiện lợi.

Ở thời điểm hiện tại, VinFast đang có lợi thế bản địa hóa, trong khi Tesla vẫn chỉ “quan sát” thận trọng.

Ngoài Tesla và VinFast, các nhà sản xuất khác cũng tăng tốc. Hyundai Motor India mở rộng chuỗi cung ứng bằng việc xây dựng nhà máy với tỷ lệ nội đị hóa 80% và dự kiến nâng số trạm sạc từ 100 lên 600 trong bảy năm tới. Maruti Suzuki, hãng xe lớn nhất Ấn Độ, sắp tung mẫu e-Vitara và đầu tư lớn vào dây chuyền sản xuất. Các thương hiệu như Kia, Mercedes-Benz và JSW Group cũng chuẩn bị kế hoạch riêng trong khuôn khổ chính sách khuyến khích xe điện của chính phủ.

Từ ngày 22/9/2025, Ấn Độ đã cải cách thuế GST, giảm mạnh cho xe động cơ đốt trong, khiến chênh lệch thuế giữa xe điện và xe xăng giảm. Mặc dù EV vẫn được hưởng mức thuế thấp 5%, lợi thế giá dần thu hẹp – báo hiệu giai đoạn cạnh tranh sôi động hơn.

