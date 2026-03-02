VinFast của ông Phạm Nhật Vượng chính thức mở bán xe máy điện đổi pin mới: giá chưa tới 40 triệu, đối đầu Honda Air Blade

Sau màn ra mắt 4 dòng xe máy điện mới hôm 15/1, VinFast tiếp tục công bố giá bán và kế hoạch mở đặt cọc mẫu xe điện đổi pin Viper từ tháng 3, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm ở phân khúc cao cấp.

Theo công bố, VinFast Viper có giá 39,9 triệu đồng (không kèm pin) và 45,5 triệu đồng (kèm pin). Bên cạnh Viper, VinFast đồng thời mở đặt cọc với mẫu Feliz II. Giá bán của Feliz II ở mức 24,9 triệu đồng (không kèm pin) và 30,5 triệu đồng (kèm pin).﻿

VinFast Viper được hãng định vị ở phân khúc xe máy điện cao cấp, sở hữu thiết kế nam tính, thể thao với các đường nét góc cạnh. Kích thước xe ở mức 1.907 x 692 x 1.135 mm, khoảng sáng gầm 138 mm, chiều cao yên 780 mm, phù hợp với vóc dáng người Việt. Xe có 5 tùy chọn màu sắc, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị.

Về vận hành, Viper trang bị động cơ điện BLDC inhub đặt tại bánh sau, công suất danh định 1.800 W và công suất tối đa 3.000 W. Theo thông số nhà sản xuất, xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h và có thể tăng tốc từ 0-50 km/h trong 15 giây (điều kiện 1 người nặng 65 kg). Đây là mức hiệu năng tiệm cận các mẫu xe tay ga 125 cc chạy xăng trong đô thị.

Điểm nhấn đáng chú ý của Viper nằm ở hệ thống pin LFP (Lithium Iron Phosphate). Mỗi pin có dung lượng 1,5 kWh, trọng lượng khoảng 12,5 kg. Khi trang bị 2 pin, xe có thể đạt quãng đường tối đa tới 156 km cho một lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Theo hãng, với một pin, xe di chuyển khoảng 82 km và có thể tăng thêm 74 km khi lắp pin phụ.

Thời gian sạc tiêu chuẩn từ 0-100% vào khoảng 4 giờ 30 phút. Tuy nhiên, với mô hình đổi pin, người dùng có thể rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi bằng cách thay pin tại các trạm V-Green.

Về trang bị, Viper sử dụng khóa thông minh smartkey thay cho ổ khóa cơ truyền thống, tích hợp tính năng tìm xe trong bãi đỗ. Màn hình màu TFT hiển thị đa dạng thông số vận hành. Hệ thống treo gồm giảm xóc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi thủy lực phía sau có bình dầu phụ, kết hợp bộ lốp trước – sau kích thước 90/90-14 và 110/80-14. Xe còn có cốp dung tích 10 lít (khi lắp 2 pin).

Một trong những lợi thế cạnh tranh của Viper là chính sách hậu mãi. VinFast áp dụng bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin – mức thuộc nhóm cao nhất thị trường xe máy điện hiện nay. Bên cạnh đó, hãng đang triển khai loạt ưu đãi như chương trình hỗ trợ trả góp “Mua xe 0 đồng”, giảm 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green.

Đối với dòng xe đổi pin, VinFast miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng, tương đương quãng đường khoảng 800 km/tháng, giúp người dùng tối ưu chi phí vận hành.

Hiện doanh nghiệp đã hoàn tất lắp đặt hàng nghìn trạm đổi pin trên toàn quốc và đặt mục tiêu đạt 45.000 tủ pin trong quý I năm nay. Hạ tầng này được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy mô hình xe điện đổi pin, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ sử dụng hình thức sạc truyền thống.

Với mức giá tiệm cận xe tay ga xăng, thiết kế thể thao và chính sách ưu đãi mạnh tay, VinFast Viper được kỳ vọng sẽ tạo thêm áp lực cạnh tranh trong phân khúc xe đô thị, đặc biệt là xe xăng, nơi Honda Air Blade đang giữ thị phần lớn.