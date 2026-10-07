VinFast của 9x Phạm Nhật Quân Anh lần đầu tiên làm được điều này

Xe máy điện VinFast lọt top 15 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới.

Ngành công nghiệp xe hai bánh toàn cầu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, sau khi đạt kỷ lục doanh số 67,6 triệu xe vào năm 2025. Đáng chú ý, VinFast lần đầu góp mặt trong nhóm 15 nhà sản xuất có doanh số lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu từ Motorcycle Data, thị trường xe hai bánh toàn cầu đã phục hồi mạnh sau cú sụt giảm vào năm 2020. Nhu cầu vượt mức trước đại dịch từ năm 2023 và tiếp tục tăng trong những năm sau đó.

Đến năm 2025, doanh số toàn cầu đạt kỷ lục 67,6 triệu xe, cao hơn khoảng 12,6% so với năm 2019. Điều này cho thấy thị trường không chỉ hoàn tất quá trình phục hồi mà đã bước sang giai đoạn mở rộng với quy mô lớn hơn trước.

Xu hướng này tiếp tục trong năm 2026. Tính đến tháng 8, doanh số xe hai bánh toàn cầu đạt 47,62 triệu chiếc, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng gần 9% được ghi nhận trên nền doanh số cao của năm 2025, cho thấy nhu cầu đối với xe hai bánh vẫn duy trì ở mức tích cực thay vì chỉ tăng nhờ hiệu ứng so sánh với một năm thấp.

Cục diện thị trường vẫn được thống trị bởi những nhà sản xuất có quy mô hàng triệu xe mỗi năm. Honda tiếp tục giữ vị trí số 1, với doanh số tăng 8,2% trong 8 tháng đầu năm 2026.

Đứng ngay sau là hai thương hiệu đến từ Ấn Độ là Hero và TVS. Doanh số của hai hãng lần lượt tăng 18% và 18,3%. Yamaha và Yadea cũng duy trì mức tăng trưởng một chữ số, trong khi Bajaj và Royal Enfield tiếp tục ghi nhận sức mua tương đối khả quan.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng không diễn ra đồng đều giữa các khu vực và nhà sản xuất. Một số thương hiệu xe máy Trung Quốc ghi nhận doanh số giảm trong cùng kỳ. Haojue giảm 15,2%, Zongshen giảm 1,1%, trong khi Loncin giảm tới 45%. SYM cũng giảm nhẹ 0,5%.

Diễn biến này cho thấy sự cạnh tranh trên thị trường xe hai bánh đang ngày càng phân hóa, khi tốc độ tăng trưởng giữa các nhà sản xuất có sự chênh lệch đáng kể.

Điểm đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng 15 nhà sản xuất lớn là sự xuất hiện của VinFast ở vị trí thứ 14 toàn cầu.

Trong 8 tháng đầu năm, doanh số của hãng xe Việt Nam tăng 172,4% so với cùng kỳ năm 2025, mức tăng cao nhất trong nhóm 15 doanh nghiệp được thống kê. Với kết quả này, VinFast vượt qua SYM để góp mặt trong nhóm các thương hiệu xe hai bánh có doanh số lớn nhất thế giới. Trong năm 2024, VinFast chỉ xếp thứ 53 cho thấy bước tiến đáng kể.

Khác với phần lớn các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng vốn có nền tảng lâu năm với xe động cơ đốt trong, VinFast tham gia thị trường xe hai bánh chủ yếu bằng các sản phẩm xe máy điện.

Tại thị trường trong nước, VinFast đang là thương hiệu xe máy điện bán chạy nhất, giữ khoảng 60% thị phần và chiếm khoảng 17% thị phần xe máy nói chung. Kết quả này phản ánh đà mở rộng nhanh chóng của thị trường xe điện trong nước, đồng thời cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư mạnh vào hệ sinh thái phương tiện xanh và mạng lưới phân phối của doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài Việt Nam, VinFast còn mở bán xe máy điện đến các thị trường quốc tế như Indonesia, Philippines và Ấn Độ.