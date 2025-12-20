VinFast chiếm chỗ đứng giữa xe điện Nhật & Trung Quốc ở Indonesia

Giữa thị trường xe điện Indonesia vốn lâu nay chịu sự chi phối của các thương hiệu Nhật Bản và Trung Quốc, VinFast đang dần tạo dựng một dấu ấn riêng. Chỉ trong thời gian ngắn gia nhập thị trường, hãng xe Việt đã bán ra hơn 3.100 ô tô điện, con số đáng chú ý đối với một thương hiệu còn mới.

Trong đó, VF 3 trở thành mẫu xe bán chạy nhất của VinFast tại Indonesia với doanh số 1.562 xe, cho thấy sức hút của dòng xe điện cỡ nhỏ, giá hợp lý. Song song, VF e34 cũng đạt doanh số khả quan với 1.452 xe, phản ánh sự gia tăng niềm tin của người tiêu dùng địa phương đối với sản phẩm đến từ Việt Nam.

Không dừng lại ở kết quả bán hàng, VinFast đang đẩy mạnh chiến lược đầu tư dài hạn với dự án nhà máy tại Subang (Tây Java), hướng tới nội địa hóa sản xuất, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Việc một tân binh có thể tạo chỗ đứng tại thị trường khốc liệt này cho thấy VinFast không chỉ bán xe, mà còn đang định hình chiến lược, tầm nhìn và niềm tin. Cuộc đua xe điện Đông Nam Á vì thế đang bước sang một giai đoạn mới, không còn là “sân chơi riêng” của Nhật hay Trung Quốc nữa.

Mercedes-Benz hé lộ MPV điện mới VLE với thiết kế ấn tượng và công suất tới 500 mã lực

Mercedes-Benz vừa công bố hình ảnh đầu tiên của VLE, mẫu MPV thuần điện thế hệ mới, dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 10/3/2026 tại Stuttgart, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng.

Xe gây chú ý với thiết kế khác biệt so với các dòng van truyền thống, đặc trưng bởi dải đèn DRL kiểu “ngôi sao” liền mạch và lưới tản nhiệt bề thế, tạo ấn tượng mạnh về mặt thị giác.

VLE sử dụng nền tảng điện VAN.EA mới, cho phép cấu hình linh hoạt từ xe gia đình đến phiên bản cao cấp, với khả năng bố trí tối đa 8 chỗ ngồi. Bên cạnh đó, xe được dự kiến trang bị tùy chọn một hoặc hai mô-tơ điện với công suất có thể đạt gần 500 mã lực, cùng pin 90–120 kWh cho tầm hoạt động khoảng 500 km theo chuẩn WLTP.

Nội thất của VLE nhiều khả năng sẽ mang phong cách sang trọng đặc trưng của Mercedes, ứng dụng hệ thống giải trí MBUX thế hệ mới và vật liệu cao cấp. Mẫu MPV điện này thể hiện tham vọng định hình lại phân khúc xe đa dụng chạy điện, mở rộng cạnh tranh với các đối thủ MPV điện cao cấp trên thị trường.

BYD công bố xe điện tự lái cấp độ 3

BYD – một trong những thương hiệu ô tô điện Trung Quốc bán chạy tại Việt Nam vừa xác nhận đã phát triển và thử nghiệm thành công công nghệ tự lái cấp độ 3 (L3), cho phép phương tiện vận hành trong nhiều tình huống mà không cần tài xế can thiệp thường xuyên, vượt lên trên các hệ thống hỗ trợ lái phổ biến hiện nay.

Theo China Business News, nhờ sự hỗ trợ về mặt chính sách từ cơ quan quản lý Trung Quốc, BYD đã hoàn thành hơn 150.000 km thử nghiệm thực tế tại Thâm Quyến, qua đó tạo tiền đề quan trọng cho việc thương mại hóa công nghệ này trong tương lai. Dù người lái vẫn cần duy trì sự giám sát, hệ thống L3 giúp giảm đáng kể thao tác điều khiển so với chuẩn L2/L2+.

Theo China Business News, BYD coi công nghệ tự hành là chiến lược dài hạn từ đầu năm 2025, song đang chịu giám sát chặt chẽ sau vụ tai nạn Xiaomi SU7. MIIT đã siết thử nghiệm, hạn chế quảng bá và mới chỉ cho phép Changan, BAIC triển khai xe tự lái cấp độ 3 trong phạm vi kiểm soát.

Công nghệ L3 của BYD là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy doanh số và cạnh tranh trong thời đại xe điện thông minh. Đồng thời, động thái này phản ánh tốc độ điều chỉnh quy định và phát triển công nghệ tự hành của ngành xe Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Việc sở hữu công nghệ tự hành cấp độ cao được xem là bước đi chiến lược của BYD nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên xe điện thông minh, đồng thời phản ánh tốc độ phát triển nhanh và sự cởi mở về chính sách của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc trên bản đồ toàn cầu.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn











