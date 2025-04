VinFast bán VF 6 ở châu Âu, chuyên trang Pháp thử cực kỹ thời gian sạc: Kết quả ra sao mà 'tốt bậc nhất'?

Sau mẫu VF 8, VF 6 là mẫu xe điện thứ 2 mà VinFast mở bán chính thức tại thị trường châu Âu. Đây là mẫu xe điện gầm cao trong phân khúc xe hạng B, tức có kích thước rất phù hợp với đường phố và lối sống của thị trường châu Âu.

Sau khi chính thức bán ra, tờ Autombile Propre, chuyên trang về xe của Pháp, đã có những thử nghiệm kỹ lưỡng với một chiếc VF 6, sau đó đưa ra nhận định và đánh giá trong tương quan với các xe điện khác cùng phân khúc đang bán tại thị trường này.

Một trong những phần thử nghiệm được thực hiện rất chi tiết là khả năng sạc của xe.

Chiếc VinFast VF 6 được thử nghiệm thuộc phiên bản Plus.

Trong phần thử nghiệm sạc, chuyên trang này ấn tượng về khả năng duy trì tốt công suất sạc. Cụ thể, VinFast VF 6 đã duy trì mức sạc tối đa 100 kW sạc nhanh, đạt mức cao nhất 102 kW.

Chuyên trang này nhận định rằng đây là mẫu xe gầm cao đô thị duy nhất có t hể duy trì công suất sạc tối đa tới gần mức 80%, tới khi dung lượng pin đạt 78%, 79% thì công suất mới giảm. Chuyên trang này cho rằng đây là điều thường thấy trên các xe cao cấp hơn như Mercedes EQE hay Volkswagen ID.7.

"Thật tuyệt vời" - chuyên trang này nhận xét.

Biểu đồ công suất sạc từ 10% đến 100% dung lượng pin.

Trong điều kiện tốt nhất, VinFast VF 6 đã sạc từ 10% đến 80% trong 27 phút, tương đương công suất trung bình 98 kW. Đồng thời, thời gian để sạc đầy từ 80% cũng không lâu: Mất 9 phút để đạt 90%, và thêm 18 phút để đầy hoàn toàn. Tổng cộng, thời gian sạc từ 10% đến khi đầy hoàn toàn cần 51 phút.

Chuyên trang này kết luận khả năng sạc của VinFast VF 6 nằm trong nhóm tốt nhất của phân khúc, với mức trung bình đạt khoảng 75 kW (như thấy trên Jeep Avenger, Volkswagen ID.3, hay Renault 5 e-Tech), chỉ xếp sau mẫu Volvo EX30 với mức công suất trung bình 102 kW.

Xe cần khoảng 18 phút để sạc từ 90% đến 100%.

Tuy nhiên, cần lưu ý một điều rằng nhiệt độ pin là một yếu tố quan trọng đến khả năng sạc của xe. Chuyên trang này cũng nêu rằng khi sử dụng xe trong các hành trình dài, người sử dụng cần lưu ý đến nhiệt độ của pin.

Qua quan sát, chuyên trang này gợi ý rằng người sử dụng nên sạc khi nhiệt độ pin trong khoảng từ 25 độ C đến 27 độ C, bởi ở dưới ngưỡng này, công suất sạc bị giới hạn, mà nếu ở trên ngưỡng, nhiệt độ pin sẽ sớm đạt mức an toàn tối đa cho phép.

Trong biểu đồ tổng kết sau 5 lần sạc ở các nhiệt độ khác nhau, khi sạc ở nhiệt độ 18 độ C, công suất chỉ đạt mức 30 kW; trong khi đó, nếu nhiệt độ từ 27 độ C, 28 độ C, và 31 độ C, cong suất đạt xấp xỉ 100 kW (ngưỡng tối đa).

Trong 15 phút sạc, lượng điện xe nạp được có thể đi được 90 km theo mức tiêu thụ năng lượng mà chuyên trang này đo được trên đường cao tốc. Thực tế, con số này tương tự các đối thủ như Renault 5 e-Tech hay Jeep Avenger; tuy nhiên, VF 6 lại ghi điểm ở khả năng duy trì công suất sạc ổn định.

Sau 30 phút sạc, xe có thể sạc lại 82%, tức đủ đi khoảng 170 km đường cao tốc (theo cách đo của chuyên trang này). Kết quả này đưa VF 6 vào nhóm có kết quả khá.

Trong cuộc thử nghiệm, chiếc VinFast VF 6 hoàn thành chặng đường 500 km trong 5 tiếng 22 phút với 2 lần dừng sạc, mỗi lần tốn khoảng 27 phút. Chuyên trang này nhận định đây là kết quả rất tốt so với một mẫu xe đô thị. Kết quả này tương đồng với các đối thủ như MG 4 Luxury hay Mini Cooper SE.

Kết quả của VinFast VF 6 kém hơn Volvo EX30 (5 tiếng 15 phút) khi mẫu xe này có pin lớn hơn và công suất sạc trung bình cao hơn, và tốt hơn nhiều đối thủ khác như Jeep Avenger, BYD Dolphin, hay Honda e:Ny1 khi các xe này đều mất trên 5 tiếng 45 phút cho hành trình cùng độ dài.