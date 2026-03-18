VinFast bán ra gần 200.000 ô tô điện trên toàn cầu trong năm 2025

Nguyễn Hải |

Trong năm 2025, VinFast đã bàn giao 406.498 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 473% so với năm 2024.

VinFast vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý IV/2025 và cả năm 2025 (kết thúc ngày 31-12-2025). Đây là quý có kết quả tài chính tốt nhất của công ty từ trước đến nay, với nhiều chỉ số quan trọng đạt mức cao.

Số lượng ô tô điện VinFast được bàn giao đạt 86.557 xe trong quý IV/2025, tăng 127% so với quý trước và tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mẫu xe thuộc thương hiệu Green và mẫu EC Van chiếm khoảng 49%. Các thị trường quốc tế duy trì đà tăng trưởng mạnh và đã đóng góp vào khoảng 18% tổng lượng xe bàn giao trong kỳ. Tính chung cả năm 2025, công ty đã bàn giao 196.919 ô tô điện, tăng 102% so với năm 2024.

Mảng xe máy điện và xe đạp điện cũng ghi nhận đà tăng trưởng vượt trội, với số lượng bàn giao đạt 171.962 xe trong quý IV/2025, tăng 43% so với quý trước và tăng 452% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, công ty đã bàn giao 406.498 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 473% so với cả năm 2024.

Tổng doanh thu của VinFast đạt 39.411,7 tỉ đồng (1.568,9 triệu USD) trong quý IV/2025, tăng 138,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 117,7% so với quý trước.

Tổng doanh thu cả năm 2025 đạt 90.427,6 tỉ đồng (3.599,7 triệu USD), tăng 105,4% so với năm 2024.

Biên lợi nhuận gộp trong quý IV/2025 ở mức âm 39,9%, cải thiện đáng kể so với âm 79,1% trong quý IV/2024 và âm 56,2% trong quý III/2025. Sự cải thiện rõ nét này phản ánh những lợi ích từ việc mở rộng quy mô sản xuất cũng như tối ưu hóa cấu trúc chi phí. Biên lợi nhuận gộp cả năm 2025 ở mức âm 42,5%, cải thiện so với âm 57,4% trong năm 2024.

VinFast bán gần 200 . 000 Ô tô điện và xe máy điện VinFast trong năm 2025 - Ảnh 1.

Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô điện Vinfast

Tại Việt Nam, VinFast với thị phần ước tính khoảng 36% trong năm 2025, tăng khoảng 22% của năm 2024. Tại các thị trường trọng điểm khác ở châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Philippines, VinFast tiếp tục mở rộng thị phần và nâng cao vị thế trên thị trường thông qua các sản phẩm đa dạng, hệ sinh thái rộng khắp.

Dữ liệu đăng ký xe thuần điện của Vahan đã cho thấy những bước tiến của VinFast tại thị trường Ấn Độ. Mặc dù bắt đầu bán xe chỉ từ tháng 9-2025, hãng đã tăng bốn bậc từ vị trí số 8 vào tháng 10-2025 lên vị trí số 4 vào tháng 12-2025 và duy trì vị trí này cho đến tháng 2-2026.

Tại Indonesia, theo dữ liệu của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (GAIKINDO), VinFast kết thúc năm 2025 với vị trí thương hiệu xe thuần điện đứng thứ 3 thị trường. Còn tại Philippines, theo dữ liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Philippines (CAMPI), VinFast kết thúc năm 2025 với vị trí thương hiệu xe thuần điện đứng thứ 2 thị trường.

Video Shorts

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

