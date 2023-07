VinFast bán được bao nhiêu ô tô tại Mỹ nửa đầu năm 2023?

Mỹ vẫn là một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới và là thị trường nước ngoài VinFast đang hoạt động tích cực nhất. Hãng xe điện Việt Nam đã bắt đầu giao những sản phẩm đầu tiên đến khách hàng tại đây từ đầu tháng 3 vừa qua với duy nhất mẫu VF 8 đang được bán.

Theo thống kê từ MarkLines - Công ty chuyên về Marketing hàng đầu thế giới, thị trường Mỹ đã ghi nhận doanh số bán ô tô mới đạt gần 1,4 triệu chiếc trong tháng 6, tăng 0,8% so với tháng trước đó và tăng tới 20,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, tổng lượng xe bán ra trong nửa đầu năm 2023 đã đạt hơn 7,7 triệu chiếc, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe của các hãng tại thị trường Mỹ trong tháng 6 và nửa đầu năm 2023.

Trong đó, VinFast bán ra tổng cộng 373 chiếc xe điện trong tháng 6 vừa qua, chiếm tỷ lệ khá nhỏ; đồng thời, lượng xe hãng bán từ đầu năm đến nay tại thị trường Mỹ cũng chỉ ghi nhận mức 850 chiếc. Hiện VinFast đã vận chuyển 2 lô hàng VF 8 sang thị trường Mỹ với tổng cộng 2.097 chiếc vào tháng 11/2022 và tháng 4/2023.

Dữ liệu từ MarkLines cũng cho thấy doanh số của một số hãng xe thuần điện tại thị trường Mỹ đang có mức tăng trưởng mạnh, điển hình như Tesla với doanh số 6 tháng đầu năm đạt 336.892 chiếc, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái; Rivian có doanh số 20.586 chiếc, tăng trưởng 261,5%; Lucid đạt 3.065 chiếc, tăng 225,4%.

Thị trường Mỹ vẫn là "mảnh đất" với tiềm năng mạnh mẽ cho xe điện phát triển doanh số về sau, hiện mới chỉ là những tháng đầu tiên kinh doanh của VinFast tại đây nên hãng vẫn có cơ hội bứt phá như 2 đối thủ Rivian và Lucid. Ngoài ra, hiện VinFast cũng chủ yếu kinh doanh tại bang California và chưa mở rộng ra các bang khác.

VF 8 là mẫu xe duy nhất của VinFast tại thị trường Mỹ.

Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, hãng xe điện này đang tổ chức chuỗi triển lãm "VinFast - Vì tương lai xanh" trên khắp cả nước, với các mẫu ô tô điện hoàn toàn mới được trưng bày gồm: VF 3, VF 6 và VF 7. Mẫu xe điện mini VF 3 được thông báo sẽ bắt đầu nhận cọc từ tháng 9 tới trong khi VF 6 và VF 7 dự kiến sắp bán chính thức.

Theo Thế Giới Phương Tiện