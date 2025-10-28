Theo công bố này, vốn điều lệ được tăng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thanh Thúy, sinh năm 1974, vẫn là Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

Trong phần vốn điều lệ mới này, tiền "Đồng Việt Nam" là 12.134 tỷ đồng, chiếm 45%.

﻿Đầu tháng 10, ông Phạm Nhật Vượng cho biết sẽ chuyển quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo. Cổ phiếu VIC có giá 176.500 đồng/cổ phiếu vào thời điểm đó, tức là 60 triệu cổ phiếu có giá trị hơn 10.500 tỷ đồng.

Số tiền﻿ "Đồng Việt Nam" trước khi thay đổi là 2.900 tỷ đồng.

55% còn lại được dùng để góp vào vốn điều lệ của VinEnergo là "tài sản khác" với 15.701 tỷ đồng và không có thêm thông tin về tài sản khác này.

Được thành lập từ tháng 3/2025, VinEnergo đang liên tục mở rộng các hoạt động ở ngành điên-năng lượng. Một dự án nổi bật gần đây là ﻿cuối tháng 9, Vingroup khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng .﻿

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

VinEnergo cũng có nhiều hoạt động tham vấn chính sách. ﻿Trong dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, riêng về điện khí LNG, VinEnergo có đề xuất với các dự án vận hành sớm từ 1/1/2026 tới 31/12/2029, sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn không thấp hơn 90% (so với dự thảo là 75%) và thời hạn trả nợ gốc và lãi vay nhưng không quá 25 năm (so với dự thảo là không quá 10 năm).

Về bán lẻ điện, VinEnergo cho rằng dự thảo chưa có quy định cho phép đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự khác tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (Direct Power Purchase Agreement-DPPA) trực tiếp. Vì vậy, VinEnergo đề xuất bổ sung điều khoản quy định đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị và các mô hình tương tự khác.

﻿Cụ thể, "đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự khác do cơ quan có thẩm quyền quy định được trực tiếp tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp nếu đáp ứng các điều kiện Chủ đầu tư khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự sở hữu hệ thống lưới điện thì được bán lẻ trực tiếp cho người dùng điện trong phạm vi khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự đó.

Về điện gió ngoài khơi, ﻿Bộ Công Thương dự thảo một trong những thay đổi so với Nghị định 58/2025 là con số bao tiêu sản phẩm được nâng lên 90% đối với các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 1/1/2030 và hoàn thành, phát điện trước ngày 1/1/2032. Con số 80% vẫn được áp dụng với các dự án ﻿được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 1/1/2032 và hoàn thành, phát điện trước ngày 1/1/2036.

VinEnergo đề xuất các nhà máy điện gió ngoài khơi được ưu tiên huy động tối đa toàn bộ công suất khả dụng , trừ trường hợp hệ thống điện gặp sự cố, hạn chế truyền tải, hoặc vì lý do an ninh năng lượng quốc gia.﻿