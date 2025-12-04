VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có "tướng" mới: Là người cũ của VinaCapital

Ông Nguyễn Anh Khoa (thứ ba từ trái).

CTCP Năng lượng VinEnergo thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Công ty có Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật mới là ông Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1989).

Trước khi làm việc tại VinEnergo, ông Khoa có nhiều năm kinh nghiệm tại VinaCapital, bao gồm vai trò là Phó Tổng Giám đốc bộ phận đầu tư hạ tầng năng lượng của VinaCapital.

Một hoạt động gần đây của ông Nguyễn Anh Khoa là tham gia buổi làm việc giữa UBND tỉnh Cà Mau và VinEnergo hồi giữa tháng 11/2025.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện thông tin về các dự án lớn tỉnh đang mời gọi đầu tư: 22 dự án điện gió với tổng công suất 1.309MW, 02 dự án điện mặt trời tập trung tổng công suất 100MW; đồng thời, xây dựng định hướng hình thành trung tâm năng lượng đa năng gắn với phát triển logistics và cảng nước sâu Hòn Khoai.

Tỉnh Cà Mau đề nghị VinEnergo nghiên cứu và phát triển các dự án: Điện mặt trời, điện gió và các dạng năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu điện, kèm theo hạ tầng cáp ngầm, đường dây truyền tải và hệ thống chuyển đổi AC/DC; phát triển năng lượng tái tạo cung cấp trực tiếp cho sản xuất hydro xanh, amoniac xanh, trung tâm dữ liệu, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử; đầu tư hạ tầng lưu trữ, vận chuyển và xuất khẩu hydro, amoniac, tận dụng lợi thế cảng Hòn Khoai và Khu kinh tế Năm Căn; khảo sát, phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới hình thành cụm công nghiệp hydro xanh Cà Mau trong tương lai.

Ông Nguyễn Anh Khoa, khi đó là đại diện lãnh đạo VinEnergo đánh giá cao tiềm năng điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi của Cà Mau; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh giới thiệu các khu vực, dự án điện gió tiềm năng; hỗ trợ thủ tục, giấy phép để nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu các địa điểm phát triển dự án nguồn điện phục vụ xuất khẩu và cung cấp cho lưới điện quốc gia; xem xét chuyển đổi, gom các dự án điện gió quy mô nhỏ thành các dự án lớn hơn nhằm tối ưu nguồn lực và tài nguyên.

Ông Nguyễn Anh Khoa tại một buổi làm việc tại Cà Mau. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, VinEnergo cũng mở rộng ngành nghề kinh doanh﻿ thêm nhiều mảng gồm bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác (mã 4659), sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện (mã 3314), bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu, và lắp đặt thiết bị khác trong xây dựng (mã 4752), và khác (mã 7499).

Đáng chú ý, VinEnergo cũng đánh dấu chính thức bước chân vào ngành điện tái tạo khi ngành nghề ﻿kinh doanh có thêm sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (mã 3511) và sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (mã 3512).

Tại thời điểm mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.

Đến ngày 23/10/2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.