Vincom Retail lập kỷ lục lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong một quý

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Theo đó, Vincom Retail tiếp tục ghi nhận sự hồi phục và lợi nhuận ấn tượng trong quý I năm 2023.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất Quý I đạt 1.943 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại ghi nhận doanh thu 1.913 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả này, Vincom Retail ghi nhận 1.024 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong Quý I, tăng trưởng ấn tượng ở mức 171% so với cùng kỳ năm trước và 23% so với Quý IV/2022.

Vincom Retail lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong một quý.

Tổng quan trong năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động khó lường, kinh tế Việt Nam tuy không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, vẫn được dự báo sẽ nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực.



Trong năm 2023, Vincom dự kiến khai trương hai trung tâm thương mại mới, Vincom Mega Mall Grand Park tại TP.HCM và Vincom Plaza Hà Giang, nâng tổng số trung tâm thương mại lên 85 tại 45/63 tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời, Vincom Retail sẽ tập trung nâng cấp định vị, nâng cao hiệu quả khai thác của các TTTM đang hoạt động.

Trọng tâm của kế hoạch kinh doanh nằm ở việc tiếp tục đồng hành với các khách thuê chiến lược mở rộng độ phủ tại các tỉnh thành phố cấp tiềm năng, cũng như đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khách thuê mới, chú trọng khai thác nhãn hiệu tiềm năng đang được yêu thích tại các nước trong khu vực và châu Á nhằm mang những thương hiệu quốc tế mới lần đầu tới Việt Nam.