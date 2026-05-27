Viettel và Petrolimex thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng xanh

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất tập trung hợp tác trên sáu trụ cột chiến lược.

Về hạ tầng số và vận hành thông minh, Viettel chia sẻ kinh nghiệm kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông toàn tập đoàn; triển khai giải pháp quản lý trạm xăng thông minh (Smart Petrol Station) và ứng dụng AI/IoT trong đo bồn, giám sát lưu lượng, cảnh báo rò rỉ tại hệ thống cửa hàng, kho, tuyến ống của Petrolimex.

Dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) của Viettel cũng được khai thác để tăng cường bảo mật và tính sẵn sàng của hệ thống.

Phó Tổng Giám đốc Viettel Cao Anh Sơn và Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Ngọc Tú ký thoả thuận hợp tác với sự chứng kiến của lãnh đạo hai Tập đoàn.

Trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ khách hàng số, hai bên phối hợp triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex thông qua tài khoản giao thông ePass và các nền tảng Viettel Money, My Viettel; đồng thời tích hợp hệ thống CRM, ERP, CDP và chăm sóc khách hàng tự động.

Trong lĩnh vực dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (BigData – AI), hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và quản trị dữ liệu xuyên suốt toàn hệ thống doanh nghiệp.

Về an toàn thông tin và bảo mật hạ tầng số, hai bên chia sẻ giải pháp, xây dựng chính sách và tiêu chuẩn bảo mật phù hợp với quy mô doanh nghiệp lớn.

Về năng lượng sạch và mô hình kinh doanh mới, hai bên nghiên cứu triển khai năng lượng tái tạo, hợp tác trong lộ trình điện hóa đội xe và đặt trạm sạc xe điện tại hệ sinh thái của Viettel. Ngoài ra, hai bên hợp tác phát triển dịch vụ xăng dầu, bảo hiểm phi nhân thọ và tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại lễ kí kết hợp tác.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel - nhấn mạnh: “Sự kiện hôm nay mở ra hợp tác chiến lược giữa Viettel và Petrolimex. Cả Viettel và Petrolimex đều là hai doanh nghiệp có lịch sử lâu đời, gắn với nhiều dấu mốc, giai đoạn quan trọng của đất nước. Cả hai đều đóng vai trò trọng yếu trong các lĩnh vực thiết yếu của đời sống, hàng năm đóng góp lớn vào ngân sách của Nhà nước.

Viettel luôn trân trọng sự đồng hành với Petrolimex và tin tưởng với lợi thế, năng lực của mỗi bên, hai bên sẽ cùng nhau xây dựng các giải pháp, sản phẩm thực tế, kiến tạo ra giá trị tốt đẹp, thiết thực cho cộng đồng”.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu tại lễ kí kết hợp tác.

Về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - phát biểu: “Sự hợp tác giữa Petrolimex và Viettel không chỉ đơn thuần là hợp tác giữa hai doanh nghiệp lớn, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của hai lĩnh vực nền tảng của quốc gia: năng lượng và hạ tầng số.

Một bên là doanh nghiệp giữ vai trò bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, một bên là lực lượng tiên phong kiến tạo hạ tầng số quốc gia. Nếu được kết nối đúng tầm nhìn và triển khai với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, sự hợp tác này sẽ không chỉ tạo ra giá trị cho hai doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế đất nước”.

Sự kiện hợp tác giữa Viettel và Petrolimex được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá thực chất, nơi hạ tầng số và hệ sinh thái năng lượng quốc gia được kết nối chặt chẽ, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của Việt Nam.

