Nắng nóng gay gắt "làm khổ" pin mặt trời: Chỉ vài cm khi lắp đặt có thể hóa giải nỗi khổ này

Trang Ly
|

Cứ tưởng trời càng nắng nóng thì điện mặt trời sinh ra càng nhiều. Hiểu lầm này đã đến lúc được hóa giải.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trích nghiên cứu của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IREA) cho biết, năng lượng tái tạo có thể cung cấp 4/5 lượng điện toàn cầu vào năm 2050, trong đó năng lượng mặt trời góp một phần không nhỏ.

Tuy nhiên, hiểu đúng về điện mặt trời và pin mặt trời mới có thể giúp một hộ gia đình, một doanh nghiệp, một quốc gia tận dụng thật hiệu quả nguồn năng lượng "trời cho" này.

Nắng nóng "làm khổ" pin mặt trời

Nhiều người nghĩ trời càng nắng to, pin mặt trời càng chạy khỏe. Thực tế thì ngược lại: Nắng quá to lại làm pin yếu đi đáng kể.

CED Greentech, một nhà cung cấp thiết bị năng lượng mặt trời tại Mỹ cho biết, nhiệt độ cao có thể "làm giảm đáng kể" khả năng sản xuất điện của các tấm pin mặt trời.

Tùy vào vị trí lắp đặt, nhiệt độ cao có thể khiến hiệu suất phát điện của tấm pin giảm từ 10% đến 25%. Với một hộ gia đình bỏ ra cả trăm triệu để lắp hệ thống, đây là con số không hề nhỏ.

Tại sao lại như vậy?

Pin mặt trời được kiểm định ở mức 25°C và hoạt động tốt nhất trong khoảng từ 15°C đến 35°C. Nhưng thực tế, tấm pin trên mái nhà có thể nóng lên tới 65°C dưới trời hè nắng nóng đỉnh điểm, EnergySage của Mỹ cho biết.

Nguyên nhân nằm ở vật lý cơ bản: Tác động của nhiệt lên các tấm pin mặt trời liên quan đến các định luật nhiệt động lực học - khoa học về nhiệt và cách nó ảnh hưởng đến mọi vật.

Euronews giải thích rằng điện năng được tạo ra từ các tấm pin mặt trời đến từ dòng chảy của các hạt gọi là electron bên trong mạch điện. Khi nhiệt độ tăng quá cao, các electron này "loạn" lên, va đập lung tung, làm giảm điện áp và do đó giảm lượng điện tạo ra.

Do đó, cứ mỗi độ C tăng thêm so với ngưỡng chuẩn, hiệu suất pin giảm 0,5 điểm phần trăm.

Ví dụ: Tấm pin đang nóng 65°C thay vì 25°C chuẩn - nghĩa là chênh 40°C - làm mất khoảng 20% công suất so với thông số trên nhãn. Đúng như câu "trời nắng mà điện lại ít" mà nhiều gia đình lắp pin phản ánh.

Cách giảm tác động của nắng nóng lên tấm pin mặt trời

Có một số cách để giảm tác động của nắng nóng lên tấm pin mặt trời:

Thứ nhất: Lắp pin cách mái nhà vài cm thay vì áp sát - tạo khoảng thông gió để gió luồn qua và làm mát phía dưới tấm pin.

Thứ hai: Dùng tấm pin có vật liệu bề mặt màu sáng, phản chiếu bớt nhiệt.

Thứ ba: Các thiết bị điện tử điều khiển hệ thống nên được đặt trong vùng có bóng râm, tránh để chúng cũng bị nóng theo.

