Viettel làm được điều chưa từng có tại Đông Nam Á

Thay vì truyền dữ liệu trên một "làn đường" duy nhất như mạng 5G thông thường, công nghệ này cho phép "kết hợp đồng thời nhiều làn đường" để dữ liệu chạy song song, giúp nâng tổng băng thông lên mức cực đại.

Mới đây, Viettel đã trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam tích hợp thành công 11 băng tần trên nền tảng mạng 5G SA thực tế. Điểm vượt trội của giải pháp này nằm ở công nghệ tổng hợp băng tần tiên tiến NR-DC (New Radio Dual Connectivity) và CA (Carrier Aggregation).

Thay vì truyền dữ liệu trên một "làn đường" duy nhất như mạng 5G thông thường, công nghệ này cho phép "kết hợp đồng thời nhiều làn đường" để dữ liệu chạy song song, giúp nâng tổng băng thông lên mức cực đại.

Các kỹ sư của TCT Mạng lưới Viettel (VTNet) đã gộp 3 băng tần thuộc dải băng tần vùng phủ rộng C-band (3500MHz) và 8 băng tần thuộc dải tốc độ cao mmWave (26GHz) để tạo nên hạ tầng truyền tải siêu băng rộng.

Đây là thành tựu chưa từng có nhà mạng nào tại Đông Nam Á thực hiện được, đồng thời là con đường duy nhất để bứt phá tốc độ di động mà không giải pháp nào thay thế được.

Đồng thời, VTNet đã tiên phong ứng dụng giải pháp xử lý dữ liệu tại biên giúp dữ liệu người dùng được xử lý tức thì tại chỗ thay vì phải đi đường vòng, giảm thiểu tối đa độ trễ cùng hiện tượng rơi gói tin, mở đường cho tốc độ chạm mốc tối đa hơn 10 Gbps.

VTNet thiết lập thành công tốc độ kỷ lục 10Gbps (Ảnh: Viettel)

Mạng 5G Advanced được đội ngũ kỹ thuật của VTNet, Ericsson và MediaTek phối hợp thử nghiệm trên nền hạ tầng thương mại 5G hiện có của Viettel, kết hợp cùng trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson cùng chipset M90 của MediaTek.

Đáng chú ý, hệ thống mạng lõi 5G SA được sử dụng trong thử nghiệm không phải là môi trường phòng thí nghiệm biệt lập, mà chính là hạ tầng thực tế đang vận hành thương mại trên toàn quốc của Viettel.

Tính đến cuối năm 2025, với quy mô 30.000 trạm 5G, Viettel đã phủ sóng tới 90% diện tích ngoài trời trên toàn quốc.

Bước sang năm 2026, VTNet dự kiến triển khai thêm khoảng 20.000 trạm 5G mới, nâng tổng số trạm lũy kế lên quy mô cực lớn nhằm hướng tới mục tiêu phủ sóng đạt 97% dân số.