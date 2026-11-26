Thông tin từ Tập đoàn Viettel cho biết, ngày 19-11, tại Innovate Asia 2026 diễn ra ở Bangkok, (Thái Lan), Hiệp hội viễn thông quốc tế (TM Forum) chính thức vinh danh Viettel là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Mạng tự trị cấp độ 4”, mức cao nhất được công nhận trên thế giới hiện nay.

Chứng nhận được trao cho 2 nghiệp vụ trọng điểm trong vận hành mạng di động là tối ưu vùng phủ sóng và tối ưu năng lượng, do Tổng Công ty Mạng lưới Viettel triển khai. Toàn bộ kết quả được hội đồng chuyên gia của TM Forum thẩm định độc lập dựa trên dữ liệu vận hành thực tế, qua nhiều vòng phản biện theo bộ tiêu chí quốc tế.

Mạng tự trị là thế hệ mạng viễn thông có khả năng tự giám sát, tự phân tích, tự ra quyết định và tự xử lý sự cố, trong khi con người giữ vai trò đặt mục tiêu và kiểm soát giới hạn an toàn. TM Forum chia năng lực vận hành mạng tự trị thành 6 cấp độ, từ “cấp độ 0” là vận hành thủ công đến “cấp độ 5” là tự vận hành hoàn toàn. Cấp độ 5 hiện chưa có tiêu chuẩn đánh giá, vì vậy “cấp độ 4” là mức cao nhất ngành viễn thông thế giới đang công nhận. Hiện chỉ có một số nhà mạng chạm tới “cấp độ 4” như: China Telecom, China Mobile (Trung Quốc), NBN Co (Australia), Korea Telecom (Hàn Quốc)...

Ở nghiệp vụ tối ưu vùng phủ sóng, Viettel đạt điểm tuyệt đối 4.0, là chứng nhận duy nhất trên thế giới đạt mức điểm này theo chuẩn mới ban hành, vượt mức 3.7 của các nhà mạng quốc tế khác. Với nghiệp vụ tối ưu năng lượng, Viettel cũng thuộc số ít nhà mạng đạt “cấp độ 4” theo bộ tiêu chuẩn mới nhất và khắt khe nhất của TM Forum. Thay vì chờ khách hàng phản ánh hay tổ chức các đợt đo kiểm kéo dài hàng tháng, hệ thống của Viettel giám sát chất lượng mạng liên tục trên toàn quốc, tự phát hiện và khắc phục điểm sóng yếu trong vài giờ. Tại các sự kiện lớn, thời gian điều chỉnh rút xuống chỉ khoảng 2 phút. Nhờ đó, năng lực phục vụ của toàn mạng tăng thêm hơn 3% ngay trên hạ tầng sẵn có.

Đánh giá về thành tựu của Viettel, ông George Glass, Giám đốc Công nghệ TM Forum khẳng định, trên thế giới hiện nay, chưa có nhà mạng nào vượt qua “cấp độ 4” ở cả hai kịch bản này. Thành tựu đó đưa Viettel vươn lên vị thế nhóm nhà mạng dẫn đầu toàn cầu về năng lực tự trị hạ tầng đã áp dụng thương mại, mang lại giá trị vận hành thực tế và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng”.

Hai chứng nhận “cấp độ 4” là cột mốc mở đầu cho lộ trình Viettel đặt ra đến năm 2030: đưa toàn bộ mạng lưới đạt mức tự trị “cấp độ 4” và tiến tới “cấp độ 5” ở những lĩnh vực phù hợp. Khi đó, mạng viễn thông sẽ trở thành một hạ tầng có khả năng tự cảm nhận, tự điều chỉnh và tự phục hồi, làm nền móng cho kinh tế số và kỷ nguyên AI.

Ông Lê Quang Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu, Viettel tập trung phát triển các nền tảng công nghệ lõi như mô hình AI chuyên biệt cho ngành viễn thông và “bản sao số” của mạng lưới, cho phép kiểm chứng mọi phương án trên môi trường mô phỏng trước khi áp dụng vào thực tế. Năng lực tự trị sẽ được mở rộng sang internet cố định, truyền dẫn và mạng lõi, đồng thời đưa tới các thị trường quốc tế Viettel đầu tư.