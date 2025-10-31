Viettel công bố báo cáo phát triển bền vững 2024

Báo cáo được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế được áp dụng rộng rãi như GRI (Global Reporting Initiative) và SASB (Sustainability Accounting Standards Board) - 2 khung tiêu chuẩn được các tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, Microsoft hay Toyota sử dụng trong công bố ESG.

Báo cáo phản ánh cách Viettel hiện thực hóa triết lý “Công nghệ từ trái tim – Technology with Heart” thông qua 3 trụ cột chiến lược: Công nghệ vì con người, Công nghệ vì môi trường và Công nghệ có trách nhiệm.

Với hạ tầng phủ khắp, Viettel kết nối viễn thông đến mọi miền đất nước. (Ảnh: Viettel)

Trong năm đầu tiên công bố báo cáo phát triển bền vững, Viettel thể hiện nỗ lực góp phần hoàn thành 8/17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN SDG), bao gồm: SDG 1 - Xóa nghèo, SDG 2 - Không còn nạn đói, SDG 3 - Sức khỏe và cuộc sống tốt, SDG 4 - Giáo dục chất lượng, SDG 8 - Việc làm và tăng trưởng kinh tế, SDG 9 - Công nghiệp, sáng tạo và hạ tầng, SDG 10 - Giảm bất bình đẳng, và SDG 13 - Hành động vì khí hậu.

Năm 2024, Viettel tiếp tục mở rộng hạ tầng số, phủ sóng 4G tới 98% dân số và triển khai mạng 5G thương mại đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ 148 triệu khách hàng trên 11 quốc gia.

Viettel tiên phong trong các sáng kiến phổ cập công nghệ, đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên số. Chương trình “Internet trường học” mang 23.000 km cáp quang miễn phí tới 38.000 cơ sở giáo dục, giúp 25 triệu giáo viên và học sinh tiếp cận Internet tốc độ cao.

Trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, chương trình “Trái tim cho em” tiếp tục được duy trì, nâng tổng số ca phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lên 7.034 ca kể từ năm 2008. Riêng năm 2024, Viettel dành 740 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Cùng với mục tiêu xã hội, Viettel xác định công nghệ vì môi trường là nền tảng cho tương lai bền vững. Năm 2024, Tập đoàn đưa vào vận hành Trung tâm Dữ liệu lớn nhất Việt Nam tại Hòa Lạc, một biểu tượng cho hạ tầng số xanh.

Cũng trong năm 2024, Công viên Logistics Viettel được khánh thành – công trình logistics hiện đại nhất Việt Nam, đạt chuẩn LEED quốc tế với hơn 3.300 cây xanh, hệ thống vận hành ứng dụng IoT, AI, 5G và Digital Twin, qua đó giảm đáng kể chi phí vận hành và phát thải CO₂.

Năm 2024, Tập đoàn đạt doanh thu hợp nhất 190.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 51.600 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 46.550 tỷ đồng, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách quốc gia.

Với 53.000 nhân viên, Viettel được vinh danh là “nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 8 năm liên tiếp và là doanh nghiệp sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất Việt Nam - 133 bằng sáng chế trong nước và 40 bằng sáng chế tại Mỹ.

Trên trường quốc tế, Viettel được tạp chí Fortune xếp top 3 toàn cầu trong bảng xếp hạng “Change the World 2024” và là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 9 năm liên tiếp.

Phát biểu trong báo cáo, Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel - nhấn mạnh: “Nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội. Viettel cam kết tái đầu tư cho cộng đồng thông qua việc gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Viettel sẽ tiếp tục đưa công nghệ cao vào cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày; góp phần xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số vì người dân hạnh phúc hơn”.