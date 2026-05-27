Viettel bắt tay ông lớn xăng dầu "khủng" nhất Việt Nam: Sẽ có hàng nghìn trạm xăng thông minh thế hệ mới?

Ngày 25/5/2026, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký kết hợp tác, mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược mới giữa hai tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu Việt Nam.

Phó Tổng giám đốc Viettel Cao Anh Sơn và Phó Tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Ngọc Tú ký thoả thuận hợp tác với sự chứng kiến của lãnh đạo hai Tập đoàn.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất tập trung hợp tác trên sáu trụ cột chiến lược.

Về hạ tầng số và vận hành thông minh, Viettel chia sẻ kinh nghiệm kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông toàn tập đoàn; triển khai giải pháp quản lý trạm xăng thông minh (Smart Petrol Station) và ứng dụng AI/IoT trong đo bồn, giám sát lưu lượng, cảnh báo rò rỉ tại hệ thống cửa hàng, kho, tuyến ống của Petrolimex. Dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) của Viettel cũng được khai thác để tăng cường bảo mật và tính sẵn sàng của hệ thống.

Trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ khách hàng số, hai bên phối hợp triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex thông qua tài khoản giao thông ePass và các nền tảng Viettel Money, My Viettel; đồng thời tích hợp hệ thống CRM, ERP, CDP và chăm sóc khách hàng tự động.

Trong lĩnh vực dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (BigData – AI), hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và quản trị dữ liệu xuyên suốt toàn hệ thống doanh nghiệp. Về an toàn thông tin và bảo mật hạ tầng số, hai bên chia sẻ giải pháp, xây dựng chính sách và tiêu chuẩn bảo mật phù hợp với quy mô doanh nghiệp lớn.

Về năng lượng sạch và mô hình kinh doanh mới, hai bên nghiên cứu triển khai năng lượng tái tạo, hợp tác trong lộ trình điện hóa đội xe và đặt trạm sạc xe điện tại hệ sinh thái của Viettel.

Ngoài ra, hai bên hợp tác phát triển dịch vụ xăng dầu, bảo hiểm phi nhân thọ và tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại lễ kí kết hợp tác.

Về Viettel, hoạt động của doanh nghiệp đã vượt ra khỏi lãnh thổ quốc gia, trở thành một trong những thương hiệu có giá trị nhất toàn cầu, với hơn 50.000 nhân sự tham gia hoạt động kinh doanh tại 11 quốc gia trải dài 3 châu lục, gián tiếp tạo việc làm cho hàng chục ngàn người. Là nòng cốt của tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, Viettel đã làm chủ các công nghệ lõi quan trọng trong ngành công nghiệp điện tử viễn thông, ngành công nghiệp an ninh mạng, ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Chủ tịch Hội dồng Quản trị Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu tại lễ kí kết hợp tác.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ lực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong 70 năm phát triển. Hàng năm, Petrolimex luôn là doanh nghiệp có doanh thu và nộp ngân sách top các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. ﻿