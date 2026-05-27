Giá vàng hôm nay 27/5 "đổ đèo", vàng miếng SJC rơi về mức thấp nhất trong nhiều tuần qua

Sáng nay (27/5), thị trường vàng trong nước chứng kiến một phiên lao dốc rất mạnh. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu lớn như Phú Quý, công ty SJC... đồng loạt quay đầu giảm sâu từ 0,8 đến gần 1 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua. Đà giảm này kéo giá vàng tiến sát về các mốc hỗ trợ quan trọng trong bối cảnh giá vàng thế giới và giá bạc hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay 27/5 giảm mạnh

Ghi nhận vào sáng ngày 27/5/2026, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Phú Quý đã điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng cũng như các loại vàng nhẫn.

Tại Tập đoàn Phú Quý (cập nhật lúc 10:38), giá vàng miếng SJC cũng được giao dịch quanh mức 157,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 160,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 Lượng 999.9 hiện có giá mua vào là 15,75 triệu đồng/chỉ (tương đương 157,5 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 16,05 triệu đồng/chỉ (tương đương 160,5 ntriệu đồng/lượng).

Nhìn vào lịch sử biến động trong ngày của Phú Quý, có thể thấy xu hướng giảm diễn ra rất rõ rệt. Nếu như đầu giờ sáng (lúc 08:31), giá bán ra vàng miếng vẫn neo ở mức 160,7 triệu đồng/lượng thì đến các phiên khớp lệnh tiếp theo, áp lực hạ nhiệt từ thị trường quốc tế liên tục ép giá vàng trong nước lùi sâu.

Tại Công ty SJC (cập nhật lúc 09:09), giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1KG được niêm yết ở mức 157,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 160,7 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày hôm qua, cả hai chiều mua và bán tại SJC đã giảm mạnh khoảng 0,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá quanh 157,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 160,50 - 160,70 triệu đồng/lượng (bán ra) là mức thấp nhất trong vòng vài tuần qua sau chuỗi ngày tăng nóng của vàng miếng.﻿

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, ghi nhận rạng sáng và sáng nay 27/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco và biểu đồ TradingView niêm yết ở mức 4.502,08 USD/ounce, giảm khoảng 62 - 64 USD/ounce (tương đương mức giảm 1,4%) so với cùng thời điểm sáng qua.

Theo các tổ chức tài chính uy tín như J.P. Morgan và Capital.com, đà giảm của vàng xuất phát từ việc đồng USD (chỉ số DXY đạt 99,24 điểm) và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao. Thị trường đang phản ánh tâm lý lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn do áp lực lạm phát từ năng lượng tăng trở lại khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Mặc dù J.P. Morgan vẫn giữ mục tiêu dài hạn cuối năm cho giá vàng ở mức cao nhờ lực mua ròng của các ngân hàng trung ương, nhưng trong ngắn hạn (tháng 5 và tháng 6/2026), họ đã hạ dự báo trung bình xuống mức quanh 4.900 – 5.243 USD/ounce do vị thế mua của các quỹ đầu tư lớn bị thu hẹp. Vùng giá 4.400 - 4.500 USD/ounce hiện đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ then chốt của vàng thế giới.

Giá bạc hôm nay hạ nhiệt

Đi cùng xu hướng của kim loại quý, giá bạc thế giới sáng nay giảm nhẹ về ngưỡng 76,67 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh giảm giá bạc.Cụ thể, bảng giá bạc hôm nay tại Phú Quý (cập nhật lúc 10:34) ghi nhận:

Bạc thỏi Phú Quý 999 và Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng): Mua vào ở mức 2,9 triệu đồng/lượng, Bán ra ở mức 2,99 triệu đồng/lượng.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào 2,9 triệu đồng/lượng, Bán ra 3,412 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 (đơn vị KG): Mua vào ở mức 77.333.140 VNĐ/kg, Bán ra ở mức 79.733.134 VNĐ/kg (giảm đáng kể so với mức đỉnh hơn 80 triệu VNĐ/kg được thiết lập vào khung giờ 10:10 sáng cùng ngày).﻿