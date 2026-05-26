Giá vàng hôm nay 26/5 đảo chiều giảm mạnh, tuần này sẽ đi về đâu?

Sau những ngày neo cao, giá vàng hôm nay (26/5) bất ngờ ghi nhận một phiên giảm sâu trên cả thị trường nội địa lẫn quốc tế. Cùng với giá vàng, giá bạc cũng chịu áp lực lớn tạo nên những diễn biến tương đồng đầy bất ngờ trong tuần mới.

Giá vàng hôm nay 26/5﻿

Theo cập nhật mới nhất từ bảng giá giao dịch tại các doanh nghiệp lớn, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước ngày hôm nay (26/5) đã đồng loạt điều chỉnh giảm sâu so với phiên ngày hôm qua (25/5).

Cụ thể, mức giá vàng miếng SJC ghi nhận tại thương hiệu Phú Quý 158,3- 161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Biên độ chênh lệch giữa mua và bán vẫn tiếp tục được giữ ở mức rộng khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại Phú Quý.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 158,5 triệu đồng, bán ra 161,5 triệu đồng.

Cùng chung xu hướng đi xuống, giá vàng thế giới ghi nhận trên sàn Kitco vào sáng nay đang giao dịch quanh ngưỡng 4,550 USD/ounce (giảm khoảng 23 USD/ounce so với mức đỉnh ngắn hạn 4,573 USD/ounce thiết lập trước đó). Áp lực chốt lời sau khi vàng không thể vượt qua ngưỡng cản tâm lý 4,600 USD/ounce là nguyên nhân chính khiến kim loại quý thế giới quay đầu.

Trong khi đó, thị trường bạc trong nước cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng chú ý. Theo báo cáo tuần mới nhất của Phú Quý Trading, giá bạc thỏi nguyên chất kết thúc phiên quanh mức 76.27 triệu đồng/kg (giá mua vào đạt khoảng 78.26 triệu đồng/kg và bán ra quanh 80.69 triệu đồng/kg tùy thời điểm cấu thành kỹ thuật), giảm nhẹ so với các mức đỉnh cao của tuần trước đó.



Giá bạc hôm nay 26/5.

Giai đoạn tuần trước, cả hai kim loại quý đều trải qua một đợt sóng tăng mạnh mẽ. Vàng liên tục kiểm định các vùng giá cao nhờ dòng tiền lánh nạn do bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và những lo ngại xung quanh cuộc khủng hoảng nợ công của Mỹ. Song song đó, giá bạc cũng phá vỡ các mức kháng cự quan trọng do nhu cầu công nghiệp tăng cao.

Bước sang phiên ngày 25 và 26/5, đà hưng phấn của cả 2 kim loại đều dừng lại. Khi giá vàng thế giới vấp phải lực cản mạnh ở vùng 4,575 - 4,600 USD/ounce và quay đầu giảm về 4,550 USD/ounce, giá bạc cũng lập tức hạ nhiệt rõ rệt.

Sự tương đồng này cho thấy tâm lý nhà đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển đồng bộ. Khi đồng USD có dấu hiệu phục hồi kỹ thuật và áp lực lạm phát tạm thời được xoa dịu nhờ giá dầu hạ nhiệt, dòng tiền đầu cơ có xu hướng rút nhanh ra khỏi cả hai thị trường kim loại quý để hiện thực hóa lợi nhuận.

Giá vàng tuần này sẽ đi về đâu?

Mặc dù có phiên giảm mạnh vào ngày 26/5, xu hướng trung và dài hạn của vàng vẫn là chủ đề tranh luận nảy lửa giữa các tổ chức tài chính uy tín trên thế giới.

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, tâm lý thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt nhưng xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế trong dài hạn. Trong cuộc khảo sát trực tuyến, có tới 56% nhà đầu tư bán lẻ dự báo giá vàng sẽ phục hồi và tăng cao hơn nữa ngay trong tuần này; 22% tin rằng giá vàng tiếp tục điều chỉnh giảm và 22% giữ quan điểm trung lập.

Trong khi đó, 8 chuyên gia Phố Wall (chiếm tỷ lệ lên tới 62%) khẳng định giá vàng sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần này. Ngược lại, số lượng tiếng nói lạc quan bị thu hẹp đáng kể khi chỉ có vỏn vẹn 2 nhà phân tích (tương đương 15%) dự báo một đợt phục hồi tăng giá. Trong khi đó, 3 chuyên gia còn lại (chiếm 23%) giữ quan điểm trung lập, nhận định thị trường vàng sẽ rơi vào trạng thái đi ngang để tích lũy.﻿

Các nhà phân tích tại World Bank (Ngân hàng Thế giới) trong báo cáo cập nhật thị trường hàng hóa mới nhất nhận định, dù thị trường kim loại quý đang chịu áp lực biến động mạnh do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất ở mức cao, giá vàng tính chung cả năm vẫn sẽ neo ở mức cao kỷ lục, trung bình khoảng 4,700 USD/ounce do dòng tiền trú ẩn an toàn chưa hề rút khỏi thị trường.

Đồng quan điểm, các chuyên gia từ MKS PAMP và chiến lược gia từ ING cho rằng, đợt giảm giá ngày 26/5 chỉ là một pha "điều chỉnh kỹ thuật" cần thiết sau giai đoạn tăng quá nóng. Về dài hạn, cuộc khủng hoảng nợ công toàn cầu và những xung đột địa chính trị dai dẳng sẽ là bệ phóng vững chắc để giá vàng sớm chinh phục lại các nấc thang cao hơn, thậm chí hướng tới mục tiêu dài hạn mà một số quỹ đầu tư kỳ vọng.

Ở thị trường trong nước, trong bối cảnh giá vàng và giá bạc biến động với biên độ rộng từ 1,5 - 2 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một đêm, người dân và các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng.