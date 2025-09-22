Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa phát thông báo mời chào sơ bộ cho dự án mua sắm tàu bay thân rộng mới.

Theo đó, Vietnam Airlines dự kiến bổ sung thêm 30 tàu bay thân rộng loại Airbus A350-900 hoặc Boeing B787-9, với thời gian bàn giao dự kiến từ năm 2028 đến 2032. Hãng yêu cầu các đối tác cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại, lịch bàn giao và giá trị hợp đồng trước ngày 8/10.

Doanh nghiệp cho biết sẵn sàng xem xét mọi phương án khả thi, bao gồm thuê hoặc mua. Trong trường hợp mua mới, tổng vốn đầu tư có thể lên tới hơn 10 tỷ USD cho cả 30 tàu bay và động cơ, chưa tính đến khả năng được giảm giá nếu đặt hàng theo lô lớn.

Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 102 tàu bay các loại, trong đó có 31 tàu thân rộng (14 Airbus A350-900 và 17 Boeing 787), 65 tàu thân hẹp (A320, A321) và 6 ATR-72. Đội tàu bay thân rộng hiện được coi là nòng cốt trong chiến lược khai thác các đường bay quốc tế dài của hãng.

Kế hoạch mở rộng đội bay này nằm trong lộ trình dài hạn của hãng hàng không quốc gia. Trước đó, vào cuối tháng 4, Vietnam Airlines đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư thêm 50 tàu bay thân hẹp, với tổng giá trị dự kiến khoảng 92.800 tỷ đồng. Theo tính toán, đến năm 2035, hãng cần 52 tàu bay thân rộng và 112 tàu thân hẹp để đáp ứng nhu cầu vận tải, mở rộng mạng lưới bay và cạnh tranh trên thị trường.

Hiện đơn vị này đang khai thác mạng lưới 21 điểm nội địa và 29 điểm quốc tế, với trung bình khoảng 400 chuyến bay cất cánh mỗi ngày. Riêng trong năm 2025, hãng đã mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế tới nhiều thị trường trọng điểm như Italy, Nga, Trung Quốc, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... nhằm đa dạng hóa mạng lưới, củng cố vị thế tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và từng bước mở rộng sang châu Âu, Trung Đông.



