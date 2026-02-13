Mới đây, Vietnam Airlines đã có thông báo quan trọng gửi đến khách hàng. Theo đó, để giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa biển người tại sân bay, Hãng hàng không Quốc gia đặc biệt nhấn mạnh việc tối ưu hóa công nghệ trong quy trình làm thủ tục. Hành khách được khuyến khích ưu tiên thực hiện check-in trực tuyến thông qua Website, Ứng dụng di động hoặc tại các Kiosk tự động ở sân bay. Đáng chú ý, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để xác thực sinh trắc học đang là giải pháp hiệu quả giúp rút ngắn đáng kể quy trình kiểm tra, tạo luồng di chuyển nhanh chóng hơn so với các phương thức truyền thống.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về giấy tờ và hành lý đóng vai trò tiên quyết cho một chuyến bay suôn sẻ. Vietnam Airlines lưu ý hành khách cần kiểm tra kỹ thời hạn và tính hợp lệ của các loại giấy tờ tùy thân trước khi khởi hành. Đồng thời, hành khách cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kích thước, trọng lượng hành lý xách tay, ký gửi cũng như các danh mục vật phẩm cấm. Sự tuân thủ này không chỉ giúp cá nhân tránh được những vướng mắc phát sinh khi soi chiếu an ninh mà còn góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống vận hành tại nhà ga.

Trong bối cảnh nhà ga đông đúc ngày cận Tết, việc chủ động quản lý thời gian và thông tin là "chìa khóa" cuối cùng để đảm bảo chuyến đi đúng lịch trình. Hành khách nên có mặt tại sân bay sớm hơn khung thời gian khuyến cáo thông thường để dự phòng cho tình trạng ùn ứ tại các quầy thủ tục hoặc khu vực kiểm soát an ninh. Trong thời gian chờ đợi, việc thường xuyên theo dõi các màn hình hiển thị tại nhà ga là rất cần thiết để cập nhật nhanh nhất các thay đổi về giờ bay hoặc cửa ra máy bay, đảm bảo hành trình đoàn viên diễn ra trọn vẹn.