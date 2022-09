Vietnam Airlines chi 42 tỷ đồng thưởng người lao động

Theo báo cáo của Vietnam Airlines (HoSE: HVN), tính đến hết tháng 7, số chuyến bay khai thác vượt 10,3% kế hoạch doanh thu vận tải hành khách đạt gần 26 nghìn tỷ, tăng gần 5 nghìn tỷ so với kế hoạch. Đặc biệt, giai đoạn cao điểm hè, số lượt khách vận chuyển/ngày tăng 26,3% so cùng kỳ 2019 và tăng 9,7% so với kế hoạch.

Với tín hiệu tích cực này và để động viên cán bộ nhân viên, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã có thông báo thưởng cho đội ngũ người lao động. Theo đó, đơn vị này sẽ chi 42 tỷ đồng để "động viên kịp thời, khích lệ tinh thần cũng như ghi nhận những đóng góp, cống hiến của toàn thể đội ngũ người lao động đã đồng lòng, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ kể từ đầu năm 2022 tới hết giai đoạn cao điểm hè" - một đoạn trong bản tin nội bộ của hãng cho biết như vậy.

Những đối tượng được hưởng quyền lợi thưởng này gồm người lao động có thời gian làm việc thực tế trong 7 tháng đầu năm: Cán bộ quản lý, chuyên viên, kỹ sư, giáo viên, cán sự, nhân viên, phi công Việt Nam, tiếp viên cơ hữu có tên trong danh sách lao động tại thời điểm chi thưởng; Người lao động nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, phi công Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng lao động sau 65 tuổi; Người lao động luân chuyển, điều động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc tổng công ty, từ tổng công ty sang các công ty TNHH MTV do tổng công ty làm chủ sở hữu (bao gồm các trường hợp bàn giao người lao động do tái cơ cấu tổ chức trước thời điểm thanh toán). Người lao động có thời gian làm việc tháng nào, hưởng tiền thưởng tháng đó. Đối với người lao động đã chấm dứt hợp động lao động với tổng công ty theo nguyện vọng cá nhân không được hưởng tiền thưởng tại thời điểm thanh toán.

Ngoài ra, lực lượng phi công nước ngoài, tiếp viên ALS có tên trong danh sách tại thời điểm chi thưởng hoặc đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do chính sách sử dụng nguồn lực giai đoạn dịch bệnh Covid-19 và có thời gian làm việc thực tế trong 7 tháng đầu năm 2022 (có thời gian làm việc tháng nào, hưởng tiền thưởng tháng đó) cũng được hưởng đợt thưởng 42 tỷ lần này.



Như vậy, đây là lần thứ 5 Vietnam Airlines thực hiện bổ sung thu nhập cho người lao động từ quỹ khen thưởng. Bốn lần trước đó là từ quỹ tiền lương.

Vietnam Airlines chi thưởng 42 tỷ cho người lao động. Ảnh minh hoạ: Dy Khoa.

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines

Đến hết 30/6, vốn chủ sở hữu của hãng hàng không quốc gia đã âm xấp xỉ 4.900 tỷ. Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp vượt tài sản sản ngắn hạn 36.425 tỷ đồng. Các khoản phải trả quá hạn của Vietnam Airlines đã lên tới hơn 14.850 tỷ đồng. Vietnam Airlines tiếp tục bị Deloitte nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Thông tin này được Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam nêu tại báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ của Vietnam Airlines.

Theo đơn vị kiểm toán này, khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ, việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ ngân hàng, các khoản phải trả cho nhà cung cấp, bên cho thuê.

Trước đó, lo ngại về khả năng hoạt động liên tục của hãng bay này cũng được Deloitte Việt Nam đưa ra tại báo cáo kiểm toán năm 2021.

Nửa đầu năm nay, hãng đạt doanh thu hơn 30.000 tỷ, cao gấp đôi cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá nhiên liệu tăng cao và nhiều đường bay quốc tế chưa được mở lại, Vietnam Airlines vẫn lỗ khoảng 5.100 tỷ, giảm hơn 3.000 tỷ so với kỳ này năm ngoái. Luỹ kế đến 30/6, hãng hàng không quốc gia lỗ khoảng 28.900 tỷ đồng.

Để đối phó với khó khăn hiện tại, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Vietnam Airlines thường xuyên đánh giá ảnh hưởng và triển khai các giải pháp đối phó khủng hoảng. Về nguồn vốn, hãng đã ký hợp đồng vay và được giải ngân 4.000 tỷ đồng, thời hạn trả nợ có thể kéo dài đến năm 2024.

Ngoài ra, công ty đang đàm phán thêm với các ngân hàng để có thêm hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến giữa năm, tổng hạn mức Vietnam Airlines đã ký với các nhà băng khoảng hơn 18.500 tỷ đồng, trong đó phần chưa sử dụng khoảng 10.300 tỷ.

Vietnam Airlines cũng tìm kiếm các nguồn thu khác gồm thanh lý tàu bay, động cơ tàu bay và các khoản đầu tư tài chính. Công ty bán được 1 tàu bay, bán quyền mua và thuê lại một động cơ tàu bay, thanh lý khoản đầu tư vào Cambodia Angkor Air và thu về một phần số tiền hơn 860 tỷ đồng.

Ngoài ra, hãng bay này cũng đàm phán để huỷ nhận 4 tàu bay Boeing B787 và Airbus A320. 5 tàu bay mới cũng đang được thoả thuận để nhận vào cuối năm 2022, 2023 thay vì 2020, 2021 như thoả thuận ban đầu.

