HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vietnam Airlines báo tin vui: Hàng triệu người được giảm giá vé máy bay từ nay đến 31/12

Hữu Thắng |

Vietnam Airlines vừa chính thức tung ra một chương trình ưu đãi mang tên LotuStudents kéo dài đến hết năm 2026. Đây là chương trình giúp học sinh, sinh viên và du học sinh tối ưu hóa tối đa chi phí trên mỗi chuyến bay nội địa lẫn quốc tế, đồng thời tận hưởng hàng loạt đặc quyền hấp dẫn từ hãng hàng không quốc gia.

Thông báo mới nhất trên fanpage hơn 2,6 triệu lượt theo dõi của Vietnam Airlines đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi hãng quyết định đẩy mạnh chương trình ưu đãi LotuStudents. Khác với các đợt khuyến mãi chớp nhoáng, chiến lược lần này mang tính dài hơi khi áp dụng xuyên suốt từ nay cho đến tận ngày 31/12/2026. Chương trình được thiết kế như một đặc quyền dành riêng cho các hội viên Bông Sen Vàng nằm trong độ tuổi từ đủ 15 đến đủ 31 tuổi.

Theo đó, khi đặt vé cho các hành trình nội địa và quốc tế xuất phát hoặc đến Việt Nam do Vietnam Airlines, Pacific Airlines hay Vasco khai thác, nhóm khách hàng trẻ sẽ được tận hưởng mức giá giảm cực kỳ ưu đãi. Điểm cộng lớn là chương trình áp dụng rộng rãi cho nhiều hạng vé phổ biến như phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn, phổ thông tiêu chuẩn và phổ thông tiết kiệm.

Không chỉ dừng lại ở việc giảm giá vé trực tiếp, hành khách tham gia LotuStudents còn được tích hợp song song toàn bộ quyền lợi tích lũy dặm thưởng của chương trình Bông Sen Vàng hiện hành. Nhằm mang lại sự minh bạch và tiện lợi, trong quá trình thao tác đặt vé trực tuyến, hệ thống của hãng sẽ tự động hiển thị rõ ràng các chính sách ưu đãi về dịch vụ bổ trợ cũng như hạn mức hành lý miễn cước, giúp các bạn trẻ dễ dàng tính toán chi phí cho chuyến đi của mình.

Để gia nhập cộng đồng hưởng đặc quyền này, các bạn trẻ chỉ cần chứng minh bản thân đang theo học hoặc đã trúng tuyển các chương trình đào tạo chính quy toàn thời gian kéo dài từ ba tháng trở lên. Bộ hồ sơ trực tuyến yêu cầu vô cùng tối giản với một trong các loại giấy tờ cơ bản như thẻ sinh viên, visa du học, thư báo trúng tuyển hoặc thư xác nhận đăng ký khóa học.

Nhằm mang lại trải nghiệm mượt mà nhất trên không gian số, Vietnam Airlines cam kết thời gian xét duyệt hồ sơ diễn ra cực kỳ tốc độ, tối đa chỉ gói gọn trong một ngày làm việc kể từ lúc tiếp nhận đầy đủ thông tin hợp lệ. Mặc dù tạo điều kiện tối đa cho người trẻ, đại diện hãng hàng không quốc gia cũng đưa ra những quy định vô cùng chặt chẽ để bảo vệ tính công bằng của chương trình. Phía hãng có toàn quyền kiểm tra chéo dữ liệu và kiên quyết từ chối áp dụng các mức giá ưu đãi đối với các trường hợp cung cấp thông tin sai lệch, hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự gian lận, trục lợi từ chính sách này trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Tags

máy bay

Vietnam Airlines

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại