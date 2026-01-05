Vietlott chính thức cán mốc "khủng", đây là lí do vì sao bạn cần mua vé chơi từ hôm nay

Sau kỳ nghỉ lễ tết sôi động, sức nóng của giải thưởng xổ số tự chọn Power 6/55 đang quay trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với giá trị giải thưởng Jackpot 1 hiện đã tiệm cận mốc 170 tỷ đồng, những người chơi xổ số trên khắp cả nước đang đổ dồn sự chú ý vào tấm vé số có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình ngay trong những ngày đầu năm 2026.

Lý do khiến giải thưởng lần này đạt đến con số "khủng" 170 tỷ đồng nằm ở cơ chế cộng dồn đặc trưng của loại hình Power 6/55. Nếu trong một kỳ quay thưởng không tìm ra người sở hữu bộ số trùng khớp hoàn toàn với kết quả, toàn bộ giá trị giải thưởng sẽ được tích lũy sang kỳ tiếp theo. Chính nhờ chuỗi kỳ quay liên tiếp chưa tìm được chủ nhân may mắn từ cuối năm 2025, giải Jackpot 1 đã "phình to" nhanh chóng, tạo nên một cột mốc tài chính cực kỳ hấp dẫn.

Thông báo mới nhất của Vietlott về việc Jackpot 1 cán mốc "khủng" 170 tỷ đồng.

Power 6/55 là sản phẩm xổ số điện toán nổi bật của Vietlott với cách chơi lựa chọn 6 con số trong tập hợp từ 01 đến 55. Cơ cấu giải thưởng gồm hai giải đặc biệt là Jackpot 1 (trùng cả 6 số) và Jackpot 2 (trùng 5 số và 1 số đặc biệt).

Điểm khác biệt lớn nhất là khi Jackpot 1 vượt ngưỡng 300 tỷ đồng, phần giá trị thặng dư có thể được chuyển sang cho người trúng Jackpot 2, giúp cơ hội trở thành tỷ phú trở nên thực tế hơn.

Lịch quay thưởng và "thời điểm vàng" để mua vé

Kỳ quay thưởng của Power 6/55 được tổ chức định kỳ vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần vào lúc 18h00.

Nếu may mắn trở thành chủ nhân của giải Jackpot 1 trị giá 170 tỷ đồng, người chơi sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế và thủ tục nhận thưởng theo quy định. Theo quy định, người trúng thưởng xổ số sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 10% cho phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng.

Người chơi có tối đa 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục nhận giải.



