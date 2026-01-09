Vietlott chi hơn 5.300 tỷ đồng trả tiền trúng thưởng trong năm 2025

Chiều 8/1, đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Điện Toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2025, đơn vị này đạt doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Trong năm 2025, Vietlott ghi nhận có hơn 32 triệu lượt trúng thưởng và đã trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25% so với năm ngoái.

Vietlott chi hơn 5.300 tỷ đồng để trả thưởng trong năm 2025. (Ảnh: Đại Việt)

Cụ thể, sản phẩm xổ số tự chọn ma trận Mega 6/45, Power 6/55 ghi nhận hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 16 bộ số trúng Jackpot với giá trị hơn 798 tỷ đồng và xổ số tự chọn Power 6/55 có 61 bộ số trúng Jackpot (6 bộ số trúng Jackpot 1 và 55 bộ số trúng Jackpot 2) với giá trị hơn 1.066 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 22/7/2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.215 trị giá hơn 344 tỷ đồng đến anh N.P – người chơi may mắn đã trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Sản phẩm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) ghi nhận hơn 24,4 triệu lượt trúng thưởng. Tuy mới triển khai kinh doanh từ cuối tháng 6/2025 nhưng xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã ghi nhận 15 bộ số trúng giải độc đắc với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng và 8 kỳ chia giải độc đắc.

Sản phẩm xổ số tự chọn dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro) ghi nhận hơn 947.000 lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Max 3D/3D+ có 26 bộ số trúng giải đặc biệt với giá trị 26 tỷ đồng và xổ số tự chọn Max 3D Pro có 18 bộ số trúng giải đặc biệt với giá trị 36 tỷ đồng.

Tương ứng với sự tăng trưởng trong doanh thu, Vietlott cũng đóng góp ngân sách các địa phương gần 2.495 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

Ngân sách địa phương được hưởng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott (gần 30% doanh thu bán vé, gồm các khoản thuế và lợi nhuận sau thuế) và được phân chia theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn của từng địa phương.

Nguồn ngân sách sẽ được đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân cũng như tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Sau hơn 9 năm kinh doanh, Vietlott đã có hệ thống 6.230 điểm bán hàng, phủ rộng trên 34 tỉnh, thành phố, tạo ra khoảng 12.000 việc làm.

Trong năm 2025, Vietlott đã tăng hoa hồng đại lý từ 8% lên hơn 11%. Kênh phân phối qua điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) đã có hơn 3,7 triệu tài khoản tham gia dự thưởng, tăng trưởng gần 1,2 triệu tài khoản so với đầu năm.