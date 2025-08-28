Vietcombank vừa ghi nhận hai kỷ lục mới

Phiên giao dịch 27/8 chứng kiến diễn biến ấn tượng tại cổ phiếu VCB của Vietcombank. Theo đó, ngay từ đầu phiên giao dịch, lực cầu áp đảo đã kéo cổ phiếu này tăng trần lên mức cao lịch sử 69.100 đồng/cp (giá đã điều chỉnh). Đi cùng diễn biến giá, thanh khoản cổ phiếu này cũng tăng vọt với hơn 31 triệu đơn vị được khớp lệnh trực tiếp trên sàn – mức cao nhất lịch sử.

Với đà tăng trên, vốn hóa của Vietcombank đã xác lập kỷ lục mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam với 577.377 tỷ đồng, cao hơn cả VPBank và Techcombank cộng lại.

Diễn biến cổ phiếu VCB

Dòng tiền đổ Vietcombank khi đây là một trong những mã tăng yếu nhất ngành ngân hàng trong thời gian qua. Trước đó, hầu hết các mã trong ngành đã tăng 30 – 50%, thậm chí lên tới 100% khiến định giá của VCB trở nên hấp dẫn hơn.

Trong dòng chảy thông tin trên thị trường, ngày 25/8, S&P Global Ratings đã thông báo nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn đối với Vietcombank từ BB lên BB+, triển vọng ổn định. Đồng thời, S&P giữ nguyên xếp hạng ngắn hạn Vietcombank ở mức B.

Lý giải về việc nâng hạng Vietcombank, S&P cho biết, điều này diễn ra sau khi điều chỉnh xếp hạng BICRA của Việt Nam lên nhóm "8".

S&P đã điều chỉnh tăng đánh giá về hồ sơ tín nhiệm độc lập (SACP) của Vietcombank từ mức bb- lên bb+. Động thái này phản ánh quan điểm rằng ngân hàng sẽ duy trì được mức vốn mạnh mẽ hơn trong 24 tháng tới và giữ vững chất lượng tài sản ở mức tốt hơn so với các ngân hàng cùng hạng. Ước tính tỷ lệ vốn điều chỉnh theo rủi ro (RAC) của ngân hàng sẽ đạt khoảng 5,8%–6,3% trong hai năm tới, so với 5,9% vào cuối năm 2024.

Theo quan điểm của S&P, hồ sơ rủi ro của Vietcombank sẽ ổn định bất chấp những bất định vĩ mô. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng có thể tăng nhẹ lên khoảng 1,2% trong 12–24 tháng tới, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của toàn ngành (4,0%–5,0%). Ngoài ra, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của Vietcombank ở mức cao (trên 200%) sẽ tạo bộ đệm đủ lớn chống lại các khoản lỗ tín dụng bất ngờ.

Bên cạnh việc được nâng hạng tín nhiệm, giới đầu tư cũng đang kỳ vọng vào "game" tăng vốn của Vietcombank trong thời gian tới.

Tại đại hội cổ đông vừa qua, Vietcombank thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán tối đa là 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tương đương 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm của đợt chào bán hoặc tại thời điểm của đợt chào bán đầu tiên trong trường hợp có nhiều đợt chào bán).

Việc chào bán có thể thực hiện theo một hoặc nhiều đợt chào bán trong năm 2025 - 2026. Thời điểm và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể của từng đợt chào bán sẽ căn cứ theo thực tế nhu cầu mua của nhà đầu tư.

Bên cạnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Vietcombank còn có 2 phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu khác đang chờ cơ quan chức năng phê duyệt.

Hồi đầu tháng 3, HĐQT Vietcombank đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, sau trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2023 của ngân hàng là hơn 22.770 tỷ đồng. Vietcombank sẽ dùng toàn bộ khoản lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

HĐQT Vietcombank giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành chỉ đạo việc xây dựng phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, báo cáo Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

Trước đó, HĐQT Vietcombank cũng đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, ngân hàng này sẽ sử dụng 21.680 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022 để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Như vậy, nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, Vietcombank có thể sớm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 100.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Vietcombank ghi nhận nhiều thông tin tích cực khi là ngân hàng thuộc nhóm được giảm dự trữ bắt buộc khi nhận chuyển giao ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt, hay có ưu thế lớn trong việc được cấp phép sản xuất vàng miếng,…