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Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank: Ngân hàng nào chi nhiều tiền nhất cho nhân viên?

Quang Hưng
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Trong nửa đầu năm 2026, Agribank là ngân hàng chi nhiều nhất cho nhân viên với 11.236 tỷ đồng, trong khi Vietcombank dẫn đầu về chi phí bình quân với 62,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn đáng kể so với 3 ngân hàng còn lại.

Báo cáo tài chính riêng quý II/2026 của 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank cho thấy một xu hướng đáng chú ý: quy mô nhân sự đồng loạt thu hẹp, trong khi chi phí dành cho người lao động vẫn tăng mạnh.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng số cán bộ nhân viên của Big4 đạt 110.668 người, giảm 1.133 người so với mức 111.801 người vào cuối năm 2025. Trong khi đó, tổng chi phí nhân viên trong 6 tháng đầu năm lên tới 34.294 tỷ đồng, tăng khoảng 22,1% so với mức 28.387 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu năm 2026, Agribank đang là ngân hàng chi nhiều nhất cho người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, Agribank dành 11.236 tỷ đồng cho chi phí nhân viên, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chi lương và phụ cấp đạt 10.283 tỷ đồng, tăng hơn 35%, chiếm trên 91% tổng chi phí nhân viên. Các khoản đóng góp theo lương cũng tăng từ 512 tỷ đồng lên 561 tỷ đồng, trong khi chi trợ cấp đạt 243 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2026, Agribank có 40.263 nhân viên, giảm 316 người so với cuối năm 2025. Nếu lấy số nhân sự bình quân trong hai thời điểm cuối năm 2025 và cuối tháng 6/2026 làm cơ sở tính toán, Agribank có khoảng 40.421 nhân viên bình quân trong kỳ. Với 11.236 tỷ đồng chi phí nhân viên trong 6 tháng, mức chi bình quân tương đương khoảng 46,3 triệu đồng/người/tháng.

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank: Ngân hàng nào chi nhiều tiền nhất cho nhân viên? - Ảnh 1.

Vietcombank đứng thứ hai về tổng chi phí nhân viên, với 8.482 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền lương và phụ cấp đạt hơn 7.108 tỷ đồng, tăng hơn 21%.

Đáng chú ý, khoản chi khác cho nhân viên tăng đột biến từ gần 397 tỷ đồng lên 891 tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần cùng kỳ.

Đến cuối tháng 6, Vietcombank có 22.522 nhân viên, giảm 132 người so với cuối năm 2025. Tính theo số nhân sự bình quân khoảng 22.588 người trong 6 tháng đầu năm, mức chi bình quân của Vietcombank đạt khoảng 62,6 triệu đồng/người/tháng.

VietinBank dành 7.157 tỷ đồng cho chi phí nhân viên trong nửa đầu năm 2026, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền lương và phụ cấp đạt 6.034 tỷ đồng, tăng gần 18,5%.

Đến cuối tháng 6, VietinBank có 22.072 nhân viên, giảm 216 người so với con số 22.288 người vào cuối năm 2025. Với số nhân sự bình quân khoảng 22.180 người, mức chi phí nhân viên bình quân của VietinBank trong nửa đầu năm vào khoảng 53,8 triệu đồng/người/tháng.

BIDV ghi nhận 7.420 tỷ đồng chi phí nhân viên trong nửa đầu năm, tăng 7,3%. Trong đó, tiền lương và phụ cấp đạt 6.006 tỷ đồng, tăng khoảng 6,6%, còn các khoản đóng góp theo lương tăng gần 24%.

Đến cuối tháng 6/2026, BIDV có 25.811 nhân viên, giảm ròng 469 người, tương đương gần 1,8% so với cuối năm trước. Đây là ngân hàng có số lượng lao động giảm nhiều nhất trong Big4.

Với lượng nhân sự bình quân trong 6 tháng đầu năm vào khoảng 26.045,5 người, mức chi bình quân của BIDV tương đương khoảng 47,5 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, nếu xét tổng số tiền, Agribank đang là "ông lớn" chi mạnh tay nhất cho người lao động. Nhưng nếu xét mức chi bình quân trên mỗi nhân viên, Vietcombank mới là quán quân, theo sau lần lượt là VietinBank, BIDV và Agribank.

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