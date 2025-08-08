HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vietcombank thông báo: Đừng bấm vào nếu nhận tin nhắn có nội dung sau!

Huỳnh Duy |

Vietcombank khuyến cáo người dùng nên cảnh giác với hành vi mạo danh, lừa đảo.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi thông báo khẩn cấp đến toàn bộ khách hàng và cộng đồng mạng về việc xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo chương trình “Cùng Việt Nam Tiến Bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”. Tuy nhiên, lợi dụng sức lan tỏa và sự quan tâm lớn từ người dân, nhiều đối tượng xấu đã lập fanpage mạo danh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Vietcombank, các fanpage giả thường giả danh ban tổ chức chương trình, gửi tin nhắn riêng đến người dùng Facebook để mời tham gia và kèm theo đường link “đăng ký nhanh”, “xác nhận thông tin” hoặc “hỗ trợ đăng ký”.

Vietcombank Cảnh báo lừa đảo qua fanpage giả mạo người dùng cần cảnh giác ngay - Ảnh 1.

Cảnh báo giả mạo từ Vietcombank.

Những đường link này dẫn đến các biểu mẫu không rõ nguồn gốc, yêu cầu người dùng điền thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP. Một khi người dùng cung cấp thông tin, hậu quả có thể rất nghiêm trọng: Bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản, mất quyền truy cập dịch vụ ngân hàng số, lộ lọt dữ liệu cá nhân, ảnh hưởng uy tín và tài chính.

Theo Vietcombank dấu hiệu nhận biết fanpage lừa đảo gồm:

- Chủ động gửi tin nhắn riêng, xưng là ban tổ chức chương trình.

- Gắn kèm các đường link lạ, biểu mẫu đăng ký không phải từ trang chính thức.

- Đưa ra những lời dụ dỗ như “đăng ký ngay để nhận quà”, “chỉ còn vài suất cuối”, “đăng ký để không bị loại”...

- Yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thậm chí mã OTP.

Một số fanpage mạo danh đã được Vietcombank cảnh báo cụ thể

- facebook.com/cungvietnamtienbuoc2025

- facebook.com/CungVietNamTienBuoc319

- facebook.com/321cungvietnamtienbuoc

Các fanpage này có tên gọi và ảnh đại diện tương tự trang chính thức, khiến nhiều người nhầm lẫn. Một số còn chạy quảng cáo để tăng độ phủ, dễ tiếp cận người dùng nhẹ dạ.

Khuyến cáo từ Vietcombank

- Chương trình “Cùng Việt Nam Tiến Bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” là một chiến dịch cộng đồng hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu người tham gia phải thanh toán hay cung cấp thông tin tài chính dưới bất kỳ hình thức nào.

- Ban tổ chức chỉ tiếp nhận đăng ký qua cổng thông tin chính thức đã được công bố rộng rãi.

- Khách hàng tuyệt đối không nên cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, OTP hoặc bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào cho các đường link lạ hoặc qua tin nhắn Facebook.

- Nếu phát hiện fanpage, tin nhắn hay hành vi nghi ngờ mạo danh, người dùng cần báo cáo ngay cho Vietcombank hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

