Vietcombank có thông báo quan trọng dành cho người dùng iPhone

Trên website chính thức của mình, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có thông báo trên website chính thức ngừng cung cấp dịch vụ VCB Digibank trên các thiết bị có hệ điều hành iOS bị can thiệp (Jailbreak/Hook). Quy định này của Vietcombank chính thức có hiệu lực kể từ ngày 2/11/2024.

Jailbreak là một thủ thuật xử lý cho phép người dùng can thiệp vào hệ thống để có thể vượt qua những rào cản bảo mật trên iPhone, iPad. Việc jailbreak giúp người dùng có thể tùy biến sâu vào bên trong iPhone và cài đặt những ứng dụng bên thứ ba về máy. Tuy nhiên, jailbreak cũng khiến hệ thống bảo mật của thiết bị kém đi và có nguy cơ bị đánh cắp thông tin, rủi ro dính mã độc, phần mềm độc hại cao. Hook là kỹ thuật sử dụng một số công cụ đặc biệt để can thiệp vào luồng thực thi của ứng dụng, từ đó có thể thu thập dữ liệu hoặc làm thay đổi hành vi thông thường của ứng dụng.

Theo đó, Vietcombank cho biết quy định trên nhằm đảm bảo an toàn cho giao dịch tài chính của khách hàng. Nếu các thiết bị chạy iOS (chủ yếu là điện thoại iPhone) có dấu hiệu bị can thiệp (Jailbreak/Hook) thì khi đăng nhập vào ứng dụng VCB Digibank sẽ nhận được cảnh báo an toàn từ hệ thống, đồng thời ứng dụng VCB Digibank sẽ bị đóng lại và không thể tiếp tục sử dụng.

Người dùng điện thoại iPhone đã Jailbreak/Hook sẽ không thể sử dụng dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank

Ngoài ra, Vietcombank khuyến nghị khách hàng sử dụng/ cài đặt lại ứng dụng VCB Digibank trên các thiết bị khác có hệ điều hành không bị can thiệp.

Trước đó, ngân hàng này cũng đã thông báo ngừng cung cấp dịch vụ VCB Digibank trên các thiết bị hệ điều hành Android bị Hook kể từ ngày 11/3/2024.