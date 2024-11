Điện thoại Samsung tiết kiệm nhất: Gần 3 năm tuổi mà tính năng vẫn hơn iPhone 16 Plus, máy cũ chỉ 8 triệu

Ra mắt từ tháng 2/2022, Samsung Galaxy S22 Plus cómức giá từ 25,99 - 27,49 triệu đồng tùy phiên bản bộ nhớ.

Sau 2 năm ra mắt, S22 Plus không còn được bán mới trên thị trường nhưng cấu hình máy chưa hề lỗi thời khi có thể so sánh với cả iPhone 16 Plus mới nhất hiện nay. Đây là một trong những mẫu flagship tốt nhất dành cho những ai thích trải nghiệm dòng Galaxy S với mức giá hợp lý. Hiện tại, khách hàng chỉ cần bỏ ra chưa đến 8 triệu đồng là có thể sở hữu Galaxy S22 Plus qua sử dụng, ngoại hình 95-97%.

Cụ thể, Galaxy S22 Plus hiện có giá từ 7,9 triệu đồng cho dung lượng 8/128GB. Bản 256GB thường đắt hơn khoảng 1 triệu đồng.

Mức giảm này đã chênh đến 18 triệu so với thời điểm ra mắt của S22 Plus, khiến smartphone này nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng trên sàn máy cũ.

Tại thời điểm mới ra mắt, S22 Plus được đánh giá là mẫu điện thoại sở hữu thiết kế ấn tượng, hiệu năng mạnh mẽ với những công nghệ hàng đầu, cùng camera chất lượng cao.

Với thiết kế khung viền Armor Aluminum chất lượng cao, mặt kính Corning® Gorilla® Glass Victus®+ mang lại cho S22 sự tinh tế và hoàn thiện trong từng chi tiết.

Samsung Galaxy S22 Plus được trang bị màn hình tràn viền ấn tượng. Máy sở hữu tấm nền Dynamic AMOLED 2X và độ phân giải cao.

Kích thước màn hình lớn tới 6.6 inch và có độ phân giải đạt chuẩn 2K (2340 x 1080). Tốc độ làm mới màn hình lên tới 120 Hz, thông số này vẫn hơn so với cả iPhone 16 và iPhone 16 Plus hiện nay.

Cung cấp hiệu năng bởi con chip đầu bảng nhà Qualcomm là Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân được sản xuất trên tiến trình 4nm hiện đại bậc nhất. Điện thoại Samsung Galaxy S22 Plus có hiệu suất tăng 20%, tiết kiệm điện năng tới 30% so với bản tiền nhiệm.

Kèm theo chip là RAM 8GB và bộ nhớ tùy chọn 128GB hoặc 256GB giúp người dùng thoải mái thực hiện các tác vụ.

Điện thoại Samsung Galaxy S22 Plus được trang bị cụm camera nổi bật với tính năng Nightography hay còn gọi là "mắt thần bóng đêm". Samsung đã tăng cảm biến ảnh đến 23% và thấu kính có phủ thêm lớp nano, chống phản xạ, hạn chế độ lóa của tấm ảnh trên Samsung Galaxy S22 Plus.

Galaxy S22 Plus có ba camera đều thuộc hàng cao cấp hiện nay bao gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP cùng cảm biến siêu nhạy sáng và camera tele 10MP có thể phóng đại quang học 3x. Trong khi đó iPhone 16 Plus hiện nay vẫn chỉ giới hạn ở hai camera.

Samsung S22 Plus còn ấn tượng không kém với viên pin lớn 4500mAh. Bên cạnh đó là công nghệ sạc nhanh 45W giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian sạc.