Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới, khuyến cáo khách hàng không cho bất kỳ ai mượn thẻ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi cảnh báo tới khách hàng về một thủ đoạn gian lận mới liên quan đến thẻ ngân hàng, trong đó kẻ gian thực hiện hành vi tráo đổi chip trên thẻ vật lý nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Theo thông tin từ Hiệp hội Ngân hàng và phản ánh từ thị trường, các đối tượng gian lận thường lợi dụng sơ hở của khách hàng trong quá trình thanh toán bằng thẻ vật lý tại quầy hoặc các điểm cung cấp dịch vụ. Khi có cơ hội, kẻ gian bí mật thay thế chip thật trên thẻ bằng một chip giả có hình dạng tương tự để che giấu hành vi.

Sau đó, đối tượng sử dụng chip thật của khách hàng đã bị đánh tráo để gắn vào thẻ khác hoặc thiết bị gian lận, từ đó thực hiện các giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi này, Vietcombank khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

- Không cho mượn thẻ và luôn giữ thẻ trong tầm kiểm soát khi thực hiện giao dịch.

- Ưu tiên sử dụng các hình thức thanh toán không tiếp xúc hoặc thanh toán qua ứng dụng di động.

- Khóa thẻ và thông báo ngay cho ngân hàng khi phát hiện thẻ có dấu hiệu bất thường như chip bị cạy phá, trầy xước, có dấu hiệu bị tác động vật lý.

- Tăng cường bảo mật thông tin thẻ, bao gồm cả chip thẻ, đồng thời chủ động quản lý trạng thái thẻ trên ứng dụng ngân hàng.

Vietcombank cũng khuyến nghị khách hàng thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo từ ngân hàng và cơ quan chức năng để kịp thời nhận diện rủi ro, qua đó bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân.