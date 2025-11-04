Vietcombank, Agribank,… đồng loạt phát thông báo quan trọng!

Ngân hàng Agribank vừa mới phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo tinh vi. Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là mạo danh tuyển dụng ngân hàng.

Các đối tượng giả mạo thương hiệu Agribank, lập các trang mạng xã hội hoặc nhóm tuyển dụng mang tên "Tuyển dụng Agribank", "Việc làm ngân hàng lương cao", sử dụng hình ảnh, logo chính thức để tạo lòng tin. Sau đó, chúng nhắn tin, gọi điện mời phỏng vấn trực tuyến, yêu cầu người tham gia nộp "phí đặt cọc", "phí hồ sơ" hoặc chuyển tiền tham gia "dự án nội bộ".

Ngoài ra, tình trạng giả danh nhân viên ngân hàng cũng thường xuyên xảy ra. Kẻ gian liên hệ trực tiếp với khách hàng, tự xưng là nhân viên Agribank để thông báo "nợ quá hạn", "nâng hạn mức thẻ tín dụng", "mở khóa tài khoản" hoặc "kiểm tra giao dịch". Sau khi tạo áp lực tâm lý, chúng dụ người dùng cung cấp mã OTP, mật khẩu, số thẻ nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Đáng lo ngại hơn, Agribank ghi nhận một số đối tượng giả danh cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát, thậm chí video call trong trang phục giả mạo để đe dọa nạn nhân "liên quan đến vụ án", "con bị bắt cóc" hoặc "rửa tiền xuyên biên giới". Một chiêu thức khác là giả mạo người nước ngoài chuyển tiền quốc tế, tự xưng là doanh nhân, kỹ sư, sau khi tạo lòng tin sẽ thông báo "gửi quà, tiền từ nước ngoài về Việt Nam" rồi yêu cầu người nhận chuyển "phí hải quan" hoặc "lệ phí nhận quà".

Từ những kịch bản này, kẻ gian thường nhắm đến việc dụ khách hàng chuyển tiền trực tiếp, cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã CVV/CVC hoặc truy cập đường link giả mạo cài mã độc để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Agribank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc, chỉ nên cài đặt ứng dụng chính thức từ CH Play (Android) hoặc App Store (iOS). Đồng thời, ngân hàng nhấn mạnh, Agribank không có bất kỳ trang hoặc nhóm mạng xã hội chính thức về tuyển dụng, mọi thông tin chỉ được công bố qua website và kênh truyền thông chính thống.

Cùng thời điểm, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục nhận nhiều phản ánh về việc kẻ gian gửi tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu Vietcombank, thông báo "điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn" và hướng dẫn người dùng truy cập các đường dẫn lạ như: https://j8sk.vip/doidiemVCB; https://j8sk.vip/doidiemvietcombank; https://j8sk.vip;...

Nếu bấm vào đường link, người dùng sẽ được chuyển đến trang web giả mạo giao diện Vietcombank và được yêu cầu nhập thông tin cá nhân, số thẻ, mã OTP để "đổi quà" hoặc "nhận hoàn tiền". Khi đó, kẻ gian có thể lấy cắp thông tin thẻ để chi tiêu hoặc liên kết thẻ với thiết bị di động của chúng nhằm chiếm đoạt tiền.

Vietcombank khẳng định, đây là hình thức lừa đảo tinh vi, lợi dụng tâm lý khách hàng dịp cuối năm để đánh cắp tài khoản. Ngân hàng khuyến cáo: Tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ, mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai; Không truy cập các đường link lạ gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội; Kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn OTP, vì trong mã OTP hợp lệ luôn hiển thị mục đích giao dịch và tên đơn vị thực hiện; Nếu lỡ nhập thông tin vào trang giả mạo, cần khóa thẻ khẩn cấp qua hotline hoặc ứng dụng VCB Digibank.

Không chỉ Vietcombank và Agribank, thời gian qua, nhiều ngân hàng khác như KienlongBank, NCB, SeaBank… cũng liên tục phát đi cảnh báo về các hình thức giả mạo thương hiệu ngân hàng, tuyển dụng, hoàn tiền, nâng hạn mức tín dụng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.

Các ngân hàng cho rằng, cuối năm là thời điểm nhạy cảm, khi nhu cầu mua sắm, chuyển tiền, thanh toán trực tuyến tăng mạnh, khiến người dùng dễ mất cảnh giác. Do đó, việc chủ động nhận diện chiêu trò, cảnh giác trước thông tin bất thường và chỉ giao dịch qua kênh chính thống là biện pháp quan trọng nhất để tự bảo vệ tài sản.